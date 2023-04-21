嘴巴痛4年無解！花蓮女患口灼症超絕望　醫：找出病因是關鍵

▲許晉譯醫師表示，「口灼症」其實是在嘴部一種慢性疼痛，定義上為持續3個月，每天2小時以上。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

六十七歲的周小姐因舌頭蔓延至整個口腔的慢性疼痛，每天痛苦到無法入睡，長期嚴重影響生活品質。直到親友介紹她至花蓮慈濟醫院高齡整合照護科許晉譯醫師的門診求醫，經許醫師診斷為「口灼症」（又稱灼口症），在接受針對性的藥物治療後，才逐漸改善疼痛問題，如今疼痛程度減輕，發作頻率也大幅下降，重新找回了穩定的日常生活。

周小姐表示，4年間，嘗試過口含冰塊、塗辣椒素和服用各種止痛藥，也曾到疼痛科、牙科、耳鼻喉科、風濕免疫科和中醫等門診，但都未能找到確切病因，經過許多中西醫治療方式，症狀未見好轉，甚至日漸加劇。

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最初只是右側舌邊產生輕微痛覺，她沒有想太多，以為只是假牙在作祟，然而牙科檢查顯示牙齒、牙齦和假牙都沒有問題；後來疼痛逐漸加劇，範圍也從舌面的前三分之一擴大至整個口腔。嚴重時，她甚至一整天都會感到口腔不間斷地疼痛，無論做什麼都無法緩解，注意力完全被疼痛吸引。

回想起那段日子，周小姐說，不僅是生理上的痛苦讓人難以忍受，因疼痛而吃不下、睡不好，心理也承受了巨大壓力，尤其是當她歷經中西醫各專科門診都檢查不出原因，堅持吃了兩年多的中藥，前後換過五位中醫師，試圖調理體質卻仍無法改善時，「那種看不到好轉希望的生活，真的讓人非常絕望。」

▲許晉譯指出，多數口灼症患者會感覺舌頭有不同程度的灼熱感或疼痛，通常從舌頭前段開始，隨著病情變嚴重，逐漸擴展到整個舌面和口腔內部。

擁有神經內科專科醫師證書的許晉譯指出，口腔周圍發生慢性疼痛是「口灼症」的典型症狀。在臨床定義上，當疼痛每日超過二小時且持續三個月以上，即為慢性疼痛，多數口灼症患者會感覺舌頭有不同程度的灼熱感或疼痛，通常從舌頭前段開始，隨著病情變嚴重，會逐漸擴展到整個舌面和口腔內部。

口灼症分為原發性和次發性，許晉譯表示，查找病因時，要先以查找次發性的原因為主，找到原因後可以對症下藥；倘若找不到確切的病因，就會歸類為原發性口灼症，例如周小姐就是原發性口灼症患者，只能使用針對的口服藥物做症狀治療。而次發性原因可能是內分泌系統的問題，比如受到甲狀腺影響，或患者本身患有糖尿病等慢性疾病，影響到神經系統。此外，若缺乏維他命B12、葉酸或鋅離子，也可能造成慢性疼痛。

「最重要的是要找到原因，進而解決症狀和用藥問題。」許晉譯醫師表示，國外有些案例會請心理師進行認知行為治療較輕微的口灼症，慢慢讓病人適應疼痛，與疼痛共處，但在台灣可能現實狀態下無法執行，則可以使用能讓神經穩定的藥物，如果效果不佳，會進一步考慮使用抗憂鬱劑或抗癲癇藥物，以壓抑神經疼痛。無論是何種治療方式，許晉譯說，「找原因」都是關鍵，如周小姐輾轉於各科別卻找不到確切的病因和有效的治療方式，患者會承受莫大的痛苦和精神壓力。口灼症的成因繁多，需要醫師花時間一一排除，直到找到可能的病因，再嘗試不同的藥物確認療效，並通過觀察病況逐漸移除每一種藥物，長期下來，就有機會能完全脫離藥物控制。

疼痛是極為常見的問題，許多疾病都會伴隨著大大小小的疼痛發生。在台灣，由於市售成藥易取得，許多民眾習慣遇到疼痛就吃止痛藥度過，許晉譯醫師強調，只要經過及時診斷和治療，就像周小姐一樣，有機會逐漸改善疼痛問題，找回穩定的日常生活。他也特別叮嚀民眾，若口腔持續不適或感覺疼痛，切勿僅依賴止痛藥物，應尋求專業醫師的意見，尋求適當的治療方式，並對症下藥；若是長期使用藥物，或因服藥影響到身體健康，那就得不償失了。

