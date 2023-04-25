【廣編】高原騎士全球品牌大使抵台　與台北最火餐廳演繹「野出新風味」品酩體驗

▲高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen。

圖、文／台灣愛丁頓提供

自1798年誕生迄今，擁有超過200年歷史光芒及獲獎無數的高原騎士，不僅是蘇格蘭最古老酒廠之一，更是世界最北蒸餾廠出產的佳釀。得天獨厚的地形氣候，加上歷代釀酒師堅持以傳統釀造的製酒古法，將野性美的醇厚酒液傾注於橡木桶中，經過精準眼光判斷、繁複的熟化過程和歲月陳釀方才誕生，此獨一無二帶有狂野卻臻至和諧的煙燻雪莉高原騎士酒款，保留最原始的個性與風味，在嚴峻氣候下的風土與石楠花蜜香共存於雪莉桶中，帶出狂野而經典的煙燻特性。

高原騎士宣布全球品牌大使Martin Markvardsen睽違五年再次抵台，為了迎接與慶賀這次大使的來台，高原騎士決定舉辦限定「全球品牌大使高年份品酩會」，將這種獨樹一格的煙燻雪莉風味，搭配以直火燒烤、強烈火力與燃燒中火焰帶來食材炙熱的刺激，以及不加修飾的食材本味，入口後與高原騎士經典煙燻雪莉風味一拍即合，增添前所未有的味覺豐富層次感，這就是令酒迷與饕客終極一生嚮往與追求的「野出新風味」全新味覺領域。

高原騎士全球品牌大使Martin Markvardsen也答應沒有報名到餐會的鐵粉們不用感到扼腕，他將會在4/25 20:00於高原騎士官方粉絲專頁安排線上直播，他將在直播中回答粉絲問題，屆時也請鐵粉們準時在線上與他面對面，他將為高原騎士鐵粉們解答神秘蘇格蘭最北端奧克尼群島酒廠的所有疑惑。