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李全教若賄選將終身無法選　台南藍軍嗆民進黨及側翼勿抹黑

▲前台南市議長李全教宣布參選永康區立委，台南市議會國民黨團請民進黨及其側翼基進黨，好好研讀法院判決書，李全教沒有賄選，若賄選終身將無法參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市議長李全教宣布參選永康區立委，台南市議會國民黨團請民進黨及其側翼基進黨，好好研讀法院判決書，李全教沒有賄選，若賄選終身將無法參選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市議長李全教宣布參選永康區立委引起各界關注，台南市議會國民黨團，請民進黨及其側翼基進黨，好好研讀法院判決書，李全教沒有賄選，若賄選終身將無法參選，他是被判『預備賄選』，是「政治判決」的犧牲者。

國民黨團說，真正的黑金是涉及爐碴、太陽光電的民進黨，請基進黨參與民主政治的監督者，強力監督執政貪腐的民進黨，不要淪為小三側翼，若人才濟濟也請派人參選立委。

國民黨團副書記長林燕祝指出，民進黨在台南執政超過30年，國民黨籍李全教當年運用合縱連橫之策攻下議長寶座，狠打民進黨一記耳光，時任市長的賴清德和民進黨發起排山倒海的栽贓抹黑手段，誣指李全教是黑金，議長選舉行賄，賴清德因此2百多天不進議會，導致台南無辜市民1百多人因登革熱喪命，李全教前議長才宣布選立委，民進黨及他的側翼小三政黨就開始抹黑。

林燕祝表示，根據法律規定賄選判刑是終身不得參選，請各界仔細閱讀法院針對李全教的判決書，李全教是被判「預備賄選，1年以下的思想犯」，也就是法官主觀認定，是「政治判決」的犧牲者，李全教能參選就是沒有涉及賄選，且預備賄選案已經服刑完畢，他是一個更生人，如台獨教主陳水扁的說法「神愛世人神更愛更生人」，李全教的參選沒有違背法律，請民進黨的洗三側翼不要潑髒水。

發言人王家貞強調，監督執政黨是民主政治的ABC，國民黨在台南是強烈監督民進黨的在野黨，現在有民進黨的小三側翼罵台南市議會是米蟲，不知為何又派人參選市議員，更不知為何還投票支持被賄選起訴的民進黨米蟲？既然道德標準這麼高，為何不譴責民進黨的黑金，讓台南成為爐碴和太陽光電的黑金故鄉？這幾天住在台南市的前總統陳水扁，為了陳致中被褫奪永久參政權，要求蔡英文為一己改變選罷法，為何不去譴責洗錢犯？

書記長蔡育輝表示，請各政黨推出最好的立委候選人讓選民公評，何優何劣不言可喻，有本事就不要做民進黨的側翼小三，只會護航爐碴太陽光電和賄選黑金，這會讓選民唾棄，有本事人才多就派人出來選立委。

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