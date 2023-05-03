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車主違停貼「2張公告」求別開罰單！交警一舉動全場讚爆：好開心

▲▼一輛轎車違規停放在馬路上，還寫公告希望交警高抬貴手，結局讓網友感到超療癒。（圖／翻攝臉書／馬路的事討論區）

▲車主以「車子壞掉」、「鑰匙不見」為由，希望交警能高抬貴手。（圖／翻攝臉書／馬路的事討論區）

記者柯振中／綜合報導

想要躲避罰單，想得也太天真！近日有數張照片在網路上流傳，有名駕駛將車輛隨意停放在路邊，還在前擋風玻璃處放上了2張公告，希望員警高抬貴手，而事後警方的作法，也讓網友們讚爆。

香港一名網友在臉書社團「馬路的事討論區」上傳數張照片，從畫面當中可以看見，有輛白綠色烤漆的車輛違規停放在路邊，已經明顯阻礙交通。

由於事發當時正值51連假，駕駛似乎為了避免開單，還在前擋風玻璃處張貼了2張公告，其中一張寫著「壞車」，另外一張則是「因為遺失車（鑰）匙、公眾假期，未能聯絡車廠」，希望交警能夠高抬貴手。

▲▼一輛轎車違規停放在馬路上，還寫公告希望交警高抬貴手，結局讓網友感到超療癒。（圖／翻攝臉書／馬路的事討論區）

▲一輛轎車違規停放在馬路上，還寫公告希望交警高抬貴手，結局讓網友感到超療癒。（圖／翻攝臉書／馬路的事討論區）

不過，畫面再一轉，該輛車的雨刷上夾了4張單子，這些全都是交通警察開立的交通違規單，意味著車主的求情無效。

令人感到療癒的畫面曝光後，不少香港網友開心直呼，「真療癒，看到雪片般的罰單」、「問題是遺失車（鑰）匙，你又怎麼放大字報在車裡面的」、「停車時預料到自己鑰匙會不見，所以先寫好」、「這個世界有拖吊車能叫」、「寫幾個字就可以？拖吊車明明24小時都有營業。」

 

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