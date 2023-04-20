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黃牛票沒成交也要罰！立院初審《文創法》 　罰鍰、刑期待協商

▲▼立法院審查《文化創意產業發展法》初審通過。（圖／范雲辦公室）

▲立法院審查《文化創意產業發展法》初審通過，針對「黃牛行為認定」已有共識。（圖／范雲辦公室）

記者林育綾／台北報導

立法院教文委員會今（20）日審查《文化創意產業發展法》修正草案，期望防範未來黃牛現象，保護台灣文化及娛樂創意產業。經討論後認定，轉售時只要「超過票面金額或定價販售者」都算黃牛，而且沒成交也會開罰。只不過對於罰鍰倍數、刑度還未有共識，須保留至黨團協商。

由於黃牛票的問題存在已久且層出不窮，長久以來卻只能用《社會秩序維護法》來開罰，不只罰鍰金額過低，且需完成交易才能報案，嚇阻力遠遠不足。因此期望藉由《文創法》修正草案，遏止長期以來黃牛猖獗的現象，藉由明確定義與罰則，回歸合理公平市場機制。

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根據立法院今日初審結果，未來有關黃牛行為、大量掃票等都會開罰，但罰鍰倍數、刑度等未有共識，尚須保留協商。像是關於大量掃票者，要處3年或5年以下有期徒刑，立委意見不一，決定送交黨團協商。

不過文化部與跨黨派立委討論，皆認同將黃牛定義為「藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」，因此過去「黃牛沒有成交就罰不到」問題，在現行法條框架下已獲得解決；未來無論黃牛票是否交易成功，只要有黃牛行為都要受罰。

召集委員范雲進一步指出，修改文創法只是解決黃牛票問題的第一步，未來將持續監督文化部，從源頭改善問題，包括鼓勵業者大型活動採取實名制、建立官方合法二手票券平台、提供方便順暢的檢舉管道與獎勵機制，真正保障藝文產業消費者權益。

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