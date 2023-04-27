公視經費來源多1項！立委通過「文化發展基金」納入：具有宣示性

▲立法院今（27）日審查「公共電視法部分條文修正草案」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（27）日審查「公共電視法部分條文修正草案」，由於原先公視法每年捐贈經費限制9億元，不利於營運與壯大內容，立委提案將「文化發展基金」核撥可納入公視經費，雖目前此項經費並不多，不過仍具有宣示性意義。

文化部期許壯大台灣文化內容產業，其中公視也是投入台灣內容產業重要的媒體之一，不過《公視法》已超過13年未修正，在部分法規限制下，面臨經費不足、董監事選任門檻過高，影響組織健全營運發展等問題，因此提出部分條文修正草案。

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今日立法院召開教育及文化委員會，審查公視法，其中關鍵的董監事門檻下修、9億預算鬆綁、Taiwan Plus節目等，仍保留黨團協商；不過也有幾項通過，具有指標意義。

▲立法院審查「公共電視法部分條文修正草案」，其中文化發展基金核撥，未來將可納入公視經費。（圖／記者林育綾翻攝）

像是吳思瑤等17位委員提出，將「文化發展基金」核撥可納入公視經費，雖目前此項經費僅2.5億元，不過委員們認為，也許未來此相會增多，先通過仍具有宣示性意義。

文化部長史哲在會議後表示，這13年是漫長的修法過程，這2天算是大家很快速的凝聚共識，當然有部分條文是關鍵的核心問題，目前朝野有不同立場，「但沒關係，就送到大院進行協商，至少我們都一直在往前走一步。」

史哲說，雖然今日審查會議大家有一些立場不一致，但整體並沒有太衝突的氣氛，「我覺得這個都是好的，不可能一言堂，但是沒有絕對的衝突的氣氛，表示說未來都有協商成案的基礎。」至於保留協商的部分，他認為需要集體努力，未來一個月時間會一步步進行。