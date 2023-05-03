價值4萬元寵物鴨散步被抱走　警察1小時尋獲差點被做成「老鴨湯」

▲上海一名劉女士飼養的寵物鴨被人抱走，差點被做成「老鴨湯」當晚餐。（圖／翻攝看看新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海松江劉女士飼養的寵物鴨在店門外的小花園散步，就在她一個沒注意，這隻寵物鴨竟然不翼而飛，讓她相當緊張，連忙報案請警察協尋。經過1小時，警察在某小區內將竊取鴨子的嫌犯逮捕，這名王姓嫌犯供稱，「幸好回來沒給它吃掉，吃掉不是麻煩大啦！」

《看看新聞》報導，近日松江警方接報一起盜竊案，所幸民警1小時內就成功抓獲了嫌疑人，在晚飯前救下了鍋邊的這隻可愛鴨子。劉女士是松江某園區內一家店鋪的店主，平日裡，她把自己的寵物柯爾鴨就放在店門外的小花園裡。4月14日下午四點多，當劉女士正打算與寵物鴨逗趣時，卻發現鴨子不見了！

劉女士表示，平時叫喚寵物鴨時，鴨子都會回應她，「事發當時怎麼叫也找不著，跟朋友周邊也找了一下，找了很久找不到，覺得肯定是被人抱走了。」

警察接報後，調閱沿路監視器鎖定一名黃姓疑犯，在1小時內將其在住處內逮捕，在其住處的鍋具旁發現這隻寵物鴨。黃姓嫌犯起初一度供稱，「鴨子是撿到的。」隨後，黃姓嫌犯表示，順手牽回家的鴨子竟然是價值不菲的寵物鴨，「幸好没给牠吃掉，吃掉不是麻烦大啦！」

據了解，這隻寵物鴨為柯爾鴨，2019年前後開始在大陸流行飼養。柯爾鴨的壽命取決所處環境，最長約可達10年，是家鴨中壽命最長的一種，目前在大陸的市價約為萬元人民幣（約4.4萬元新台幣）左右。