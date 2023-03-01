晚餐2小時內「被取消16人訂位」　老闆傻眼！網驚見1舉動：是好客人

▲2月26日晚餐訂位被取消16個位子 。（圖／好咖Thai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

在Google擁有4.3顆星評論的餐廳「好咖 Thai」頗具人氣，但業者在228連假卻哀號，26日晚餐訂位短短2小時被取消16個位子，因此感慨「麻煩沒有確定的客人，請不要先卡位。」文章引發熱議，網友心疼回應「也難怪現在餐廳開始會預收訂金」；不過也有人見到1舉動，反讚「肯按取消就是好客了」。

「好咖 Thai」2月26日在粉專發文感嘆，上周天氣很冷沒錯，但也沒料到當天2小時內，一個晚餐總共被取消了16人的訂位，「我們心也很冷！」

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畫面可見，多組客人透過線上系統訂位，發現無法到場用餐後，也利用該系統取消訂位，分別為「4大2小1兒童椅」、「4大人」、「2大人」與「4大人」。不僅如此，業者也欲哭無淚提到，直接沒來失聯的客人還有4至5人，加起來破20人沒來用餐。

▲客人不來用餐，還記得線上取消訂位。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



業者無奈之餘，也藉此呼籲喊話「麻煩沒有確定的客人，請不要先卡位。」最後，業者也強調，客人要取消沒關係，若能前一天告知更好，「我們會比較方便準備」，畢竟當天才取消的話，會導致其他客人也進不來。

文章曝光後，網友紛紛熱議「有點傻眼！」「可以考慮先收部份款項」、「誇張餒」、「也難怪現在餐廳開始會預收訂金，情有可原呀！真的太多次就改變作法來因應吧」、「很扯欸，不知道餐飲業的辛苦」、「現在許多餐廳都不給訂位了，直接現場排」。

不過也有網友見到客人1舉動後，反而認為合理，「有取消機制就是合理，只能說人心難測」、「這客人還蠻優質的，不想去了還上系統取消」、「有取消已經不錯了 ，最怕那種不來也不說的」、「開餐廳的就懂！肯按取消就是好客（人）了」。

►內文由「好咖 Thai」授權提供。