　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚餐2小時內「被取消16人訂位」　老闆傻眼！網驚見1舉動：是好客人

▲▼ 。（圖／好咖Thai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2月26日晚餐訂位被取消16個位子 。（圖／好咖Thai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

在Google擁有4.3顆星評論的餐廳「好咖 Thai」頗具人氣，但業者在228連假卻哀號，26日晚餐訂位短短2小時被取消16個位子，因此感慨「麻煩沒有確定的客人，請不要先卡位。」文章引發熱議，網友心疼回應「也難怪現在餐廳開始會預收訂金」；不過也有人見到1舉動，反讚「肯按取消就是好客了」。

好咖 Thai」2月26日在粉專發文感嘆，上周天氣很冷沒錯，但也沒料到當天2小時內，一個晚餐總共被取消了16人的訂位，「我們心也很冷！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面可見，多組客人透過線上系統訂位，發現無法到場用餐後，也利用該系統取消訂位，分別為「4大2小1兒童椅」、「4大人」、「2大人」與「4大人」。不僅如此，業者也欲哭無淚提到，直接沒來失聯的客人還有4至5人，加起來破20人沒來用餐。

▲▼餐廳,訂位,餐桌。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲客人不來用餐，還記得線上取消訂位。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

業者無奈之餘，也藉此呼籲喊話「麻煩沒有確定的客人，請不要先卡位。」最後，業者也強調，客人要取消沒關係，若能前一天告知更好，「我們會比較方便準備」，畢竟當天才取消的話，會導致其他客人也進不來。

文章曝光後，網友紛紛熱議「有點傻眼！」「可以考慮先收部份款項」、「誇張餒」、「也難怪現在餐廳開始會預收訂金，情有可原呀！真的太多次就改變作法來因應吧」、「很扯欸，不知道餐飲業的辛苦」、「現在許多餐廳都不給訂位了，直接現場排」。

不過也有網友見到客人1舉動後，反而認為合理，「有取消機制就是合理，只能說人心難測」、「這客人還蠻優質的，不想去了還上系統取消」、「有取消已經不錯了 ，最怕那種不來也不說的」、「開餐廳的就懂！肯按取消就是好客（人）了」。

►內文由「好咖 Thai」授權提供。

ET快訊
老闆突宣布「春酒吃八方雲集」！　1人預算超想哭
北一女畢旅今如期出發！　校方：有學生取消報名
啦啦隊「丁字褲一字馬」狂搖蜜桃臀　嗆認：球隊沒在管
LIVE／瑪莎惡少踹頭判9年！被害男大生現況曝　蔡天鳳孽緣禍
2妹妹「同樣甜美溫婉」！蔡天鳳相擁甜笑畫面曝光
輪胎丟砸清潔員！　老闆鞠躬道歉「一句話」再犯眾怒
Google首頁致敬陳俊志！　「美麗少年」生平曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫌夫家鄉下人！退婚後她急挽回　網見「老公職業」懂了：難怪纏著

「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

老闆突宣布「春酒吃八方雲集」　全場傻眼！1人預算超想哭

台灣南北爆本土猴痘「感染風險升高」　疾管署明找專家討論打疫苗

冷空氣升級！今晚2區先轉冷「低溫剩13度」　周六雨區最廣

合庫捐贈三軍總醫院自助服務機　就醫批價更便捷

首見本土猴痘！2青壯男爆水泡、舌爛確診　急匡25接觸者「6人高風險」

前往柬埔寨注意！11歲女童染H5N1禽流感亡　旅遊疫情警戒提升

念碩博士月領2到4萬元！台師大成立產創學院　培育國家重點高階人才

館長開噴Toyz！一聽橙芝汗賣87元「超好笑，吃我的汁液」

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

嫌夫家鄉下人！退婚後她急挽回　網見「老公職業」懂了：難怪纏著

「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

老闆突宣布「春酒吃八方雲集」　全場傻眼！1人預算超想哭

台灣南北爆本土猴痘「感染風險升高」　疾管署明找專家討論打疫苗

冷空氣升級！今晚2區先轉冷「低溫剩13度」　周六雨區最廣

合庫捐贈三軍總醫院自助服務機　就醫批價更便捷

首見本土猴痘！2青壯男爆水泡、舌爛確診　急匡25接觸者「6人高風險」

前往柬埔寨注意！11歲女童染H5N1禽流感亡　旅遊疫情警戒提升

念碩博士月領2到4萬元！台師大成立產創學院　培育國家重點高階人才

館長開噴Toyz！一聽橙芝汗賣87元「超好笑，吃我的汁液」

房仲開撕前東家涉黑心炒作　「王力宏」成負面比喻

43歲知名導演援交夜店妹！「扮狗當性奴」逼拍5裸照　無恥動作害她崩潰

呂秋遠／防「蔡天鳳前夫第二」　信託比遺囑更好！

鳥屍靜止「懸浮空中」！詭異影像曝...29萬人發毛：一定有線

人氣歌姬黑崎真音驟逝享年35歲　1個月前才發文⋯粉絲淚崩哀悼

死貓放冰箱照片曝！飼主獲不起訴…動保團體拚上訴：荒謬

嫌夫家鄉下人！退婚後她急挽回　網見「老公職業」懂了：難怪纏著

石造拱門爬滿蔓玫！逾800種「臺北玫瑰展」免費看　還有愛心噴水池

央行「有條件」放寬購地貸款！　總裁：房市軟著陸方向正確

別錯過「黃金生育年齡」！超過3成女性過35歲才生　唐氏症風險高3倍　

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　感染源調查中

4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追

冷空氣襲台秒跌13度　最冷時段曝

更多熱門

相關新聞

早買好自強號坐票！他被擠在車廂外氣炸

早買好自強號坐票！他被擠在車廂外氣炸

通常一到連假前夕，很多人會提早搶車票，無非是希望有座位。就有網友特地提前買了27日的自強號車票，打算從中壢坐到板橋，結果一上車就傻眼，因為車上擠滿一大堆沒買座位的人，他連車廂都進不去，更遑論走到位子，忍不住超氣「連假我還提前買，是買什麼心酸的？」

連假跟半獸人相處　汪戴眼罩裝睡

連假跟半獸人相處　汪戴眼罩裝睡

台南車展開幕　現場湧入朝聖人潮

台南車展開幕　現場湧入朝聖人潮

228連假第1天　台1線枋寮段現車潮

228連假第1天　台1線枋寮段現車潮

228連假前永康警總動員

228連假前永康警總動員

關鍵字：

咖啡廳晚餐訂位取消線上訂位連假

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面