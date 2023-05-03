撞1次「賠120萬」！新版緩撞車將上路　網酸爆：目小駕駛很多

▲新版緩撞車將上路，撞一次恐賠120萬。（圖／翻攝自翻轉國道交通違規）

網搜小組／鄺郁庭報導

高公局為養護道路，多採移動性施工，不過因施工車輛速度緩慢，與主線車流速差大，如用路人未注意前車狀況和警示設施，就會直接撞上緩撞車。「翻轉國道交通違規」2日就發文，指出新版緩撞車將上線，「據說，撞一次120萬」、「駕駛請珍惜生命，愛惜荷包。」

專為改善國道及快速公路（紅盾牌）交通而發聲的臉書粉專「翻轉國道交通違規」2日貼出兩張照片，「新版緩撞車即將上線啦～～～（目前測試中）據說，撞一次120萬。目洨駕駛請珍惜生命，愛惜荷包。」

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貼文一出，就有網友開酸，「保險業什麼時候會把『撞緩撞車的緩撞裝置』列為拒賠的事項呢」、「台灣有錢目小的駕駛還是很多，區區120萬是不看在眼裡的」、「防撞車應該推出1200萬款的，駕駛人應該會更注意行車動態」、「怎麼不用叉車當防撞車」、「警廣加減聽，警示跑馬燈看板要看，路況駕駛多留意，尤其是喜愛自動駕駛的人。」

養護道路時，高公局多派車採移動性施工，雖設緩撞設施，不過因施工車輛速度緩慢，與主線車流速差大，常有用路人未注意前車狀況和警示設施，造成追撞。據統計，去年緩撞車遭撞114件，且41%使用自動輔助駕駛系統，今年光前2個月，也有12件追撞事件，過半車輛也有自駕系統，使高公局不斷呼籲用路人，行車仍要注意路況、適時介入操控。

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