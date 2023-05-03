詐騙魔手伸向移工　冒充官方LINE帳號「假求職真詐騙」

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移工在台遭詐騙！官方LINE帳號被冒充

▲詐騙猖獗，移工除了可能被騙外，也可能淪為詐騙集團的車手（圖／資料照片）

記者唐鎮宇／專題報導

國內移工人數已經突破73萬人大關，詐騙集團也把腦筋動到了移工身上。勞動部發現，近期移工遭詐騙集團欺騙或利用的案件越來越多，包括以較高匯率吸引移工換匯或佯稱可協助轉換雇主，但付了錢後人卻消失了；移工想透過勞動部官方LINE帳號查證，卻碰上詐騙集團冒充的官方帳號，甚至還有詐騙集團乾脆出錢利誘移工當提領車手。

目前政府各部門均未統計移工遭詐騙情況。勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，近來1955專線常出現移工致電求助，表示他在臉書遇到不明人士接觸，誘使其加入LINE群組後，再表示可幫忙在聘期內轉換更好待遇的雇主，但要先繳1萬元；等到移工把錢匯到指定的國外帳戶，對方就消失不見，而且過程中，詐騙集團使用的都是移工的母語

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除了誘騙移工轉換雇主騙錢，勞動部近年也發現，針對移工的「假匯兌真詐騙」模式越來越常出現，詐騙集團以較便宜的手續費，誘騙移工進行地下匯兌，但移工交出台幣後，卻拿不回應收到的母國貨幣。

▲高雄一名移工阮女到超商買遊戲點數要匯兌，店員趕緊聯絡警方前往阻止移工被詐騙。（圖／高雄市警察局提供）

▲高雄一名移工阮女到超商買遊戲點數要匯兌，店員趕緊聯絡警方前往阻止移工被詐騙。（圖／高雄市警察局提供）

高雄市警局今年初就曾阻止一件詐騙案，有詐騙集團看準移工人生地不熟、不熟悉合法匯兌管道，就在臉書成立匯兌社團，吸引移工加入後，要求移工購買遊戲點數來匯兌。還好超商店員機警報案，才成功阻止移工血汗錢被騙。

如果移工不上當，詐騙集團乾脆就用搶的。去年底彰化有一名32歲的越南籍移工，準備將辛苦存的60萬元台幣透過「地下匯款」寄給家鄉父母，途中卻遭遇搶劫。警方逮捕嫌犯後發現，搶劫嫌犯與地下匯兌業者是同一集團。

蘇裕國說，目前移工合法的匯兌管道，除了金管會許可的2家小額匯兌的機構，統振(QuickPay)、東聯互動(越南VietMoney)外，也可以透過合法跨國人力仲介公司代為向銀行辦理國外通匯服務。除了已向移工宣導應循合法管道匯兌外，也對於初入境的移工，在機場移工關懷服務站及一站式入國講習課程中，宣導合法通匯觀念，以及製發「移工在台工作須知手冊」、製播移工來源國語言之廣播節目、外國人勞動權益維護資訊網站及透過官方Line@移點通、1955hotline臉書等多種宣導管道，提醒移工應合法通匯。

想查證？官方LINE帳號也被假冒

但詐騙集團可沒這麼好對付。勞動部近來收到移工反應，發現官方設立的移工諮詢LINE帳號「Line@移點通」、「發展署1955」，竟然被詐騙集團盜用大頭照後另創假帳號，同樣以「可幫忙轉換雇主」為由，誘騙移工匯款。

蘇裕國說，發展署的LINE官方帳號是用來發布政策及法令宣導資訊用途，絕對不會主動私訊邀約移工幫忙找新雇主或新工作，更不會要求移工轉帳匯款。發展署近日已蒐集完證據，並函請警方偵辦。

▲▼勞動力發展署1955勞工諮詢申訴專線接獲移工檢舉，有不肖人士冒用發展署1955專線名義及LINE@移點通圖像，誘騙移工加入冒名的LINE帳號，再謊稱可以幫忙找新雇主等名目，詐騙移工轉帳匯款。（圖／勞動力發展署提供）

▲勞動力發展署1955勞工諮詢申訴專線接獲移工檢舉，有不肖人士冒用發展署1955專線名義及LINE@移點通圖像，誘騙移工加入冒名的LINE帳號。（圖／勞動力發展署提供）

發展署呼籲，請雇主及仲介公司配合提醒移工，如果移工遇到有人傳送不明連結，或被引導加入1955名義的私人帳號，並主動私訊要求提供個人資料或匯款等，請移工當下先冷靜思考，並務必撥打1955專線或165反詐騙專線做進一步求證，避免遭受詐騙。若已遭詐騙轉帳匯款，也記得趕緊留存對話截圖及匯款紀錄，蒐集證據後到鄰近警察局報警或打1955協助報警。

移工涉詐騙案5年增1.6倍

移工遠赴重洋來台想趕快賺錢，也有詐騙集團利用這種心態，標榜「輕鬆賺錢」、「風險低」，誘使移工當起詐騙車手。台中市警局就發現，詐騙集團越來越愛用移工當提領車手，因移工的外籍身份，超商店員較不會注意；加上專挑下班後工業區附近的超商領錢，人煙較稀少，更容易得手。台中市警局去年抓到的外籍詐騙集團車手達25人，較前年增加近2倍。

依勞動部統計，去年移工在台犯罪嫌犯人數近4000件，較5年前增加63%；其中詐欺案的移工嫌犯由147人增加到383人，5年間增加1.6倍，人數從5年前的第四名爬升到第三名，超越竊盜嫌犯人數，僅次於公共危險和毒品。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮說，近年確實有移工向他們尋求幫忙，移工回國時把在台灣的SIM卡亂丟，或是在台灣辦手機時沒留意證件被複印，結果手機號碼被詐騙集團拿去利用，等到被警方通緝才發現自己成了詐騙集團幫兇。

陳秀蓮說，像這種確實是移工自身的疏失，很難歸責政府；但近期也有不少移工想要轉換雇主，或遭資遣後要在60天轉換期內找到新工作，卻被詐騙集團以「幫忙找工作」騙錢的情況，顯見目前國內對於移工找工作管道仍不夠透明，政府應負起責任暢通管道。

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