開放全牛齡加國牛肉進口　食藥署：通過國際組織標準、完成風險評估

▲食藥署預告開放全牛齡加拿大牛肉進口。(示意圖／達志影像)



記者杜冠霖／台北報導

食藥署預告開放全牛齡加拿大牛肉進口，消基會董事長吳榮達表示，加拿大曾為狂牛症疫區，將呼籲消費者抵制。對此，食藥署副署長林金富2日表示，根據國際世界動物衛生組織標準，加國牛肉的風險是「風險可忽略」，食藥署依法受理加國申請全牛齡牛肉輸台時，也有做攝食風險評估，結果是可接受的。

加拿大直到2015年都有典型狂牛症（BSE）案例，其發病原因為吃到受污染飼料所致，人類若吃到感染狂牛症的牛隻，可能會導致庫賈氏病，會破壞大腦及導致神經衰弱，不過近年來加拿大已無典型狂牛症案例，2021年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為BSE風險可忽略國家。

林金富表示，所有食品都有風險，牛肉輸入台灣前，食藥署會做風險管控，根據國際世界動物衛生組織標準，牛肉風險分三等級，一是風險未明，二是風險可控制，三是風險可忽略，而加國牛肉的風險是「風險可忽略」。

林金富強調，食藥署依法受理加國申請全牛齡牛肉輸台時，有做攝食風險評估，結果是可接受的，牛肉要輸入台灣，政府事前會有系統性查核，分為書面審查以及國人攝食風險評估，食藥署也和農委會啟動跨部會合作，赴加拿大當地屠宰場、畜牧場查核。

林金富表示，目前技術性審查已告一段落，得到的答案和專家建議都是風險可接受，國際數據也顯示牛肉風險可忽略，才做這樣的預告。

林金富指出，預告目的有兩個，首先是周知國人政府評估、檢驗的科學結果，和民眾做風險溝通，第二，在預告期間也會廣泛搜集國人和世界各國意見和反應。