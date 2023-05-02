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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

視察桃機第3航廈土建工程　鄭文燦：進度沒有落後

▲▼鄭文燦今(2)日視察第三航站區主體航廈土建工程。（圖／行政院提供）

▲鄭文燦2日視察第三航站區主體航廈土建工程。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

星宇航空董事長張國煒近來不只批評桃園機場第3航廈建設進度落後，更因營運分配方式槓上交通部。對此，行政院副院長鄭文燦2日視察第3航廈土建工程時受訪表示，第3航廈整體進度46%、土建工程進度是15.7%，進度沒有落後；而未來的營運會以航線做考量，所以各個航空公司都會得到公平合理的對待。

鄭文燦說，在他當市長前，航空城計畫停擺、沒有辦法達成共識，直到他擔任市長8年，終於能夠讓航空城計畫啟動、進入實質開發。現在第3航廈整體進度46%、土建工程進度是15.7%，「沒有落後，這是非常不容易」。

鄭文燦指出，第3航廈的興建是956億的工程，也是國內單一建築最大的工程，預定在113年完成北登機廊廳，114年完成航廈主體工程，115年完成南登機廊廳，屆時，桃園國際機場的運量可以提升1倍。

至於星宇航空董座張國煒提出的營運分配問題，鄭文燦則表示，未來第3航廈的營運不會以航空聯盟來分配，會考慮到航線，所以各個航空公司都會得到公平合理的對待，交通部跟民航局會參酌各航空公司的意見再來定奪。

另外，鄭文燦也說，目前的國際觀光客來台狀況，今年是訂600萬人次，1到4月已經超過115萬人次，進度達標。且從5月1日開始，提供50萬人每人5000元的旅遊購物金，所以一定會刺激團客跟自遊客大量來台，包括港澳自由行、包括東北亞、東南亞旅客。

鄭文燦說，今年的旅遊信心恢復了，相信航廈的經營、航空公司的經營以及旅行社的經營，這3方面今年都會有很好的表現。

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