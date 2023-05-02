蔡英文：目標今年內完成「臺美21世紀貿易倡議」　再深化經貿合作

▲總統蔡英文接見「2023年美京中華會館回國參訪團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日接見「2023年美京中華會館回國參訪團」時表示，今年1月，「臺美21世紀貿易倡議」已經完成第二輪談判，目標是在今年內完成這項貿易倡議的協商，而台灣和美國，也會透過「經濟繁榮夥伴對話」持續深化經貿合作。

蔡英文表示，前陣子，她出訪友邦貝里斯和瓜地馬拉，也過境美國，在各地都感受到僑胞熱情的歡迎，因為有僑胞們積極團結，在海外堅定支持台灣，才為台灣拓展了更多的能見度。

蔡英文提到，美京中華會館從1951年成立以來，每年都舉辦農曆春節遊行等活動，對於凝聚僑胞的向心力，發揮了非常大的功能。她說，美京中華會館也設置中華社區基金會，資助僑界；另外，在疫情期間，大家也集結僑界的力量，積極捐贈醫療用品，充分展現出台灣貢獻國際社會的精神。

蔡英文表示，僑胞朋友們在海外為台灣奔走，協助台灣推展外交及僑務工作，是國民外交的重要先鋒。她感謝大家跟政府一起努力，並提及，目前台灣跟美國在許多方面的合作，都有非常實質的進展。

蔡英文指出，今年1月，「臺美21世紀貿易倡議」已經完成第二輪談判，目標是在今年內完成這項貿易倡議的協商，而台灣和美國，也會透過「經濟繁榮夥伴對話」持續深化經貿合作。

蔡英文說，期待台灣和美國在各領域，不斷加深夥伴關係，也希望大家繼續提供最大的支持，讓台美關係可以更上層樓。

▼總統蔡英文接見「2023年美京中華會館回國參訪團」。（圖／總統府提供）

