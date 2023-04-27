舞團孩子急募50萬赴歐洲比賽　「沒達標夢想瞬間歸零！」

▲來自新北板橋沙崙國小的學生取得赴葡萄牙DWC總決賽資格，但經費不足正積極募款中，（圖／翻攝自舞楀藝術工作室&樹林凰家舞集臉書，下同）

記者林璟倩／採訪報導

台灣小朋友有舞蹈實力也有夢想！新北板橋沙崙國小及溪崑國中一群學舞的孩子，今年在「2023舞蹈世界盃」（Dance World Cup）台灣外圍賽中，順利取得前進葡萄牙參加DWC總決賽的門票，有機會為台灣爭光。然而「理想很豐滿，現實卻很骨感」，這些孩子非科班出身，家庭經濟也多半不寬裕，目前需自行籌措50萬元經費才能順利成團出賽。近期他們透過「嘖嘖」募資平台啟動募款，需要大家的支持並達標，才有機會前進歐洲參賽實現夢想，一起來為孩子們加油！

▲近期舞團孩子們正積極爭取演出及曝光機會，希望順利募齊經費出國比賽。

「舞蹈世界盃」是具規模的國際舞蹈大賽，每年皆吸引約62國家、數萬名選手從各國外圍賽爭取到第一名才能順利進入決賽，前往歐洲參與盛會，與全球千名頂尖舞蹈高手較勁、爭取榮耀，賽程中另設有大師課程，讓孩子們有機會跟著大師學習交流，因此除了參加正式比賽之外，更是非常難得的學習機會。

先前台灣選手也曾取得個人項目銅牌、第五名等好成績，這次則是首度有「團體組」即將出發代表台灣參加舞蹈世界盃總決賽。這群孩子分別來自板橋沙崙國小五六年級及溪崑國中七八年級，而他們恰巧都是舞楀藝術工作室的學生，透過當代舞演繹「失蹤兒童事件」極具風格及故事張力的演出，大受歐洲評審肯定。

▲孩子們入圍葡萄牙決賽資格證明。

指導老師吳思楀表示，募資內容僅針對孩子及工作人員共計11人、每人團費4萬8千元募款，目標募得50萬元，由於是透過募資平台，必須完全達標才能獲得款項，否則一毛錢也拿不到，因此即將在6月底出發而相當緊急，希望可以在時間內完成募款目標。

吳思楀說明，由於機票的部分需商請學生家長自行出資，因此不少團員已放棄參賽資格，然而因為比賽項目是團體賽，必須達規定參賽人數才能成團，甚至有其他同樣取得總決賽資格的原住民孩子放棄個人賽，想將有限的預算讓給年紀較小的弟弟妹妹出團。

▲溪崑國中的舞團學員過去也是沙崙國小畢業的孩子，他們都是從小就開始學舞，希望能出國比賽圓夢。

沙崙國小校長林惠珍說明，這些孩子雖然年紀只有10歲上下，但他們都是從一年級就開始學習舞蹈，完全憑藉的自身興趣及努力堅持學舞，難得有機會取得台灣代表權，孩子們都很希望能在國際舞台上嶄露頭角。然而，機票和團費加一加每人費用接近十萬元，對普通家庭來說是相當有經濟壓力的。

林惠珍表示：「我跟孩子們說，除了我們校方和爸媽一起努力看看，你們也要靠自己的努力去完成這個夢想，因此，近期孩子們為了爭取經費，相當積極參與各種受邀演出，希望更多曝光以爭取贊助，就連社區內的宮廟活動都不錯過，大家都很積極在完成募款目標」。

吳思楀補充，這群小朋友都是因為喜歡跳舞而堅持到現在，她很欣賞他們的純真和熱情，希望孩子們能有機會多接觸國外的舞蹈風氣和自由度，增加學舞的動力和信心，也希望帶著大家的祝福與愛心前進歐洲，順利把冠軍抱回家。

如果願意多了解、支持孩子們前進舞蹈世界盃大賽，可與沙崙國小學務處聯繫

或上嘖嘖募資平台贊助孩子們圓夢：https://www.zeczec.com/projects/danceismydream

更多訊息與活動邀約也可洽詢：「舞楀藝術工作室&樹林凰家舞集」

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