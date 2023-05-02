陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁認為行政院版《選罷法》修正草案涉及違反比例原則，預告今（2日）下午將到台北市凱達格蘭大道，向總統府、行政院、立法院4大黨團，第一次行使憲法的請願權。對此，民進黨立委許智傑表示，尊重陳水扁總統請願的公民權，對於類似陳致中的相關案件，也建議朝野政黨一起考量，微罪與參政權的比例原則，可以再斟酌思考。

陳水扁昨發布通知表示，5月2日他將第一次行使憲法的請願權，為籲請密注行政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，有沒有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題，陳水扁將於5月2日下午3點15分至4點，向總統府、行政院、立法院4大黨團親自提出生平第一次的請願。

立法院內政委員會4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，增訂曾犯國安三法、內亂外患，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選，不過，朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》、毒品未遂犯，以及受緩刑宣告是否具有參選資格意見莫衷一是，相關條文仍需經朝野協商。

許智傑表示，尊重陳水扁總統請願的公民權，對於類似陳致中的相關案件，也建議朝野政黨一起考量，微罪與參政權的比例原則，可以再斟酌思考。鄭運鵬回應，尊重他個人相關權益。