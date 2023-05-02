　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝　最新韓國玉米鬚茶只要29元

▲▼7-11珍珠奶茶、7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11將在5月5日起推出「CITY系列水果風味咖啡2杯99元」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這周六就是立夏了，天氣逐漸變熱，大家也更喜歡喝酸甜、清爽的飲品，就有超商祭出水果風味咖啡「2杯99元」優惠，活動只有3天，絕對要把握機會買；同步還有自韓國原裝進口的新品「玉米鬚茶」，冰冰喝更過癮，還能享加價購優惠價29元。

7-11門市推出「CITY系列水果風味咖啡優惠」活動，5月5日起至5月7日止，只要購買CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡可享「任選2杯99元」。

▲▼ 7-11與PABLO聯名推出2款甜點新品、韓國熊津玉米鬚茶。（圖／7-11提供）

▲「韓國熊津玉米鬚茶」充滿甘甜玉米香。

另外，7-11國際精品貨架今夏也引進獨家新品「韓國熊津玉米鬚茶」，嚴選珍貴在地玉米鬚萃取，無糖低熱量、口感清爽順口，夏天冰涼飲用風味更佳，5月3日起至5月16日止可享會員櫃台當筆加價購優惠價29元。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN限定10天憑證件買炸雞送鬆餅1份。（圖／業者提供，下同）

bb.q CHICKEN全門市即日起至5月12日祭出平日限定「買半雞送小鬆餅」優惠，期間凡購買任一口味半雞餐點（含半雞拼盤），即可免費吃「啾哇嘿喲小鬆餅」1份，提醒須攜帶本人「工作證」或「名片」才可享優惠。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲小鬆餅外酥內軟。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
首波梅雨報到時間曝！　全台迎雨又跌10度
《戲說》女星是啦啦隊女神！淚揭遭集體霸凌　下跪求：原諒我
獨／台中民眾染A肝病毒！　曾買冷凍藍莓
獨／台北港恐怖意外！怪手掉入大海　駕駛身亡
快訊／才解編！新冠疫情升溫　再爆5例本土大角星
快訊／本土猴痘再爆12例！　累積已64例
快訊／水管工被機器夾斷手！　骨肉分離
小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

淋煉乳太罪惡！「韓國吉拿棒」超商就能吃到　200店限定賣

只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝　最新韓國玉米鬚茶只要29元

摩斯漢堡薯條調漲20元！業者曝推出新包裝「增量20g」

好市多A肝莓果爆美國3月就通報！　業者「還原始末」道歉了

揪同事一起喝！　超商限時1天「大杯拿鐵、美式買2送2」

富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展

工作證、名片掏出來！　速食店「買炸雞送鬆餅」限定10天吃

送免費可樂、漢堡餐7折吃！　foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包

一路嗑到月底！　速食店「大杯飲料買1送1、套餐第2件半價吃」

可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

淋煉乳太罪惡！「韓國吉拿棒」超商就能吃到　200店限定賣

只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝　最新韓國玉米鬚茶只要29元

摩斯漢堡薯條調漲20元！業者曝推出新包裝「增量20g」

好市多A肝莓果爆美國3月就通報！　業者「還原始末」道歉了

揪同事一起喝！　超商限時1天「大杯拿鐵、美式買2送2」

富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展

工作證、名片掏出來！　速食店「買炸雞送鬆餅」限定10天吃

送免費可樂、漢堡餐7折吃！　foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包

一路嗑到月底！　速食店「大杯飲料買1送1、套餐第2件半價吃」

可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

Fed傳聲筒估本周升1碼、創16年高點　之後按兵不動

航運3雄股價上演「跳水秀」　背後關鍵因素曝光

悚！她耳鳴聽力下降　醫一看驚呆：活蜘蛛在裡面結網竄逃

《上古卷軸5》玩家靠AI讓NPC更像人　自動對話還會講「膝蓋中箭」名哽

盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

東寵高雄岡山店辦喵喵送養會！　白襪萌貓「翻肚撒嬌」乖巧等新家

野餐還賞油桐花　5／6新東陽國道關西服務區「野餐Chill嗨嗨」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

好市多A肝莓果爆美國3月就通報！業者最新聲明

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

美國米高貴不貴口感驚豔

富藝斯春季拍賣藍寶現蹤台北預展

摩斯薯條調漲20元！業者曝新包裝增量

超商今天「大杯拿鐵、美式買2送2」

速食店限定10天憑證件吃炸雞送鬆餅

速食店「2大限時優惠」爽吃到月底

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

全聯這4天買1送1！獨賣超夯甜點雪糕

網狂推滿意度97%維持行動力聖品

foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包

港澳也出現仿冒憲哥代言日安玩美

更多熱門

相關新聞

大直新開店！身分證「428」中1碼打9折

大直新開店！身分證「428」中1碼打9折

勺日咖啡廳第一間百貨商場店誕生了！位於大直「NOKE忠泰樂生活」的首間分店4/29正式對外營運，開幕首月(4/29-5/31)身分證末3碼含勺日生日密碼「4、2、8」任一數字者，即享單人點餐滿280元再打9折(每桌以人頭計算)。

開箱釜山唯一超澎湃痛風海鮮鍋

開箱釜山唯一超澎湃痛風海鮮鍋

關鍵字：

美食雲咖啡優惠超商優惠超商新品飲料

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面