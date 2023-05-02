只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝　最新韓國玉米鬚茶只要29元

▲7-11將在5月5日起推出「CITY系列水果風味咖啡2杯99元」優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

這周六就是立夏了，天氣逐漸變熱，大家也更喜歡喝酸甜、清爽的飲品，就有超商祭出水果風味咖啡「2杯99元」優惠，活動只有3天，絕對要把握機會買；同步還有自韓國原裝進口的新品「玉米鬚茶」，冰冰喝更過癮，還能享加價購優惠價29元。

7-11門市推出「CITY系列水果風味咖啡優惠」活動，5月5日起至5月7日止，只要購買CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡可享「任選2杯99元」。

▲「韓國熊津玉米鬚茶」充滿甘甜玉米香。



另外，7-11國際精品貨架今夏也引進獨家新品「韓國熊津玉米鬚茶」，嚴選珍貴在地玉米鬚萃取，無糖低熱量、口感清爽順口，夏天冰涼飲用風味更佳，5月3日起至5月16日止可享會員櫃台當筆加價購優惠價29元。

▲bb.q CHICKEN限定10天憑證件買炸雞送鬆餅1份。（圖／業者提供，下同）

bb.q CHICKEN全門市即日起至5月12日祭出平日限定「買半雞送小鬆餅」優惠，期間凡購買任一口味半雞餐點（含半雞拼盤），即可免費吃「啾哇嘿喲小鬆餅」1份，提醒須攜帶本人「工作證」或「名片」才可享優惠。

▲小鬆餅外酥內軟。