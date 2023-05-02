郭台銘深夜急道歉　鄭運鵬分析2件事諷：臉還是拉不下來

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨2024總統提名動作頻頻，他昨在演講中提到要在高雄半屏山蓋核電廠、市長不用議會監督等政策，引發熱議，因此，他也在1日深夜發文緊急道歉。對此，民進黨立委鄭運鵬2日就在臉書發文指出，郭台銘雖然道歉了，但臉還是拉不下來，因為他道歉的兩件事都是難以犯錯的基本常識，還自認「本意」是好的。

鄭運鵬指出，第一「高雄半屏山蓋核電廠」，他直言，核電廠選址是非常嚴謹的事情，以地質條件來說絕不可能在市區，這總不能信口開河吧？再來，郭台銘認為可以實驗小型核電廠，更是不可思議的狂言；第二「市長不用議會監督」，他批評，郭台銘這幾年常以監督為名發言，現在以不用民主監督來換取效率，大家要知道，這些矛盾得利的只有郭台銘自己。

鄭運鵬提到，郭台銘有過度簡化問題的民粹傾向，在之前他提醒過「養雞生蛋不是在工廠生產iPhone」時就可以想像郭台銘的問題了；郭台銘也習慣把鴻海的集體成就當作是自己天縱英明，這是很明顯的獨裁性格。但他表示，令人擔心的是，郭台銘和國民黨的支持者在現場都聽得很爽，「我一點都不懷疑民主會被民粹擊敗，希特勒就是這樣崛起的，中國也是這樣在介入操作台灣選舉的。」