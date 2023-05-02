陳水扁今為兒上凱道　陳致中一早談政績

▲前總統陳水扁曾陪同兒子陳致中車掃。（圖／翻攝陳致中臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中涉及在母親、前總統夫人吳淑珍南港展覽館弊案中，收受賄賂並洗錢隱匿，被最高法院判刑1年確定，5月11日將被發監執行，並且解除議員職務。為此，其父前總統陳水扁2日下午將上凱道，首次行使憲法的請願權。陳致中今則表示，他在議員任內仍努力爭取闢建小港機場車行地下道，強調「對的事情，就要堅持」，未提到陳水扁。

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中最受矚目的「國務機要費案」，因《會計法》修正除罪化，扁珍所涉國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，但兩人目前都因身體因素未受到刑罰。

其中，南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

對此，陳致中說，如果是老天的旨意，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責，他心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式，並強調自己永不會被擊倒。

陳水扁昨則表示。今下午將為籲請密注行政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，有沒有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題，向總統府、行政院、立法院4大黨團親自提出生平第一次的請願。