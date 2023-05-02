高雄人最愛手搖飲曝！網見「茶の魔手」落榜笑：那是水不是飲料

▲知名手搖飲品牌「茶の魔手」有南霸天稱號。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣手搖飲料店非常多，可說是隨處可見，大家心中也有各自的「Top1」。近日臉書粉專「高雄點」曝光一份高雄人最愛的15大手搖飲料店，令人意外的是號稱南霸天的「茶の魔手」竟不在排行內，引起PTT鄉民熱議，有網友認為「茶の魔手」在南部根本不能稱為飲料而是飲用水，「那是水一般的存在了」。

一名網友在PTT以「 茶の魔手在高雄是什麼等級？ 」為題發文，表示「茶の魔手」是在台南發源的飲料店，在南部號稱是「手搖界的丹丹漢堡」，但日前「 高雄點Kaohsiungtien 」粉專發佈了高雄人最愛飲料的排名，「茶の魔手」竟連前15都沒排進，讓原PO疑惑「茶の魔手在高雄是什麼等級？」

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▲高雄人最愛的15大手搖飲料店。（圖／翻攝自臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」）

貼文一出立即引發討論，不少網友力挺茶の魔手，「非常甜，工人愛喝」、「北部人的50嵐」、「手搖界丹丹」、「那是南部鄉下的綠洲好嗎 不管多鄉下的地方 可能一個區只有1、2萬人 也是有一家」；更有內行人一語道破關鍵點，「那個對南部人是每天飲用水，不算飲料了」、「那只是水」、「南部人當水喝欸！沒在榜上很正常」。

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