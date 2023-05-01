　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不要議會、高雄做核站　郭台銘深夜緊急道歉：倉促發言

記者許力方／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統提名，今天（1日）在台灣領袖講座大談「CEO治國」把政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督，以及在高雄半屏山下做核能發電站的相關發言引發爭議。他晚間火速發文，為自己倉促發言造成誤會道歉。

高雄市無黨籍議員黃捷痛批，「郭台銘最近恐怕是發現要被國民黨做掉了，開始胡言亂語走偏鋒？」她認為，郭台銘說高雄缺電、高雄可以蓋核電廠，「高雄人聽到不負責任的能源言論，真的會氣炸」，因為南部發電不僅足夠，還時常北送，再者，高雄積極推動綠能，去年太陽光電備案數更是全國第一，「趕走了一個韓國瑜賽馬場，卻來了一個郭台銘核電廠！高雄不是你們國民黨可以隨便糟蹋的地方！」

郭台銘深夜10時許透過臉書發文，針對演講時相關發言引起社會各界疑慮，表示歉意。他澄清，議會監督是民主機制，也是民主的基本底線，當然不容破壞。至於設置核能站的討論，引發民眾的擔憂，未來他也會提出完整的能源政策規劃來向大家說明。

▲▼郭台銘舉辦台灣領袖講座。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘在講座大談「CEO治國」。（圖／記者吳世龍攝）

郭台銘指出，了解任何公共政策的決定，都必須考慮許多面向，要兼顧產業發展及環境永續，尤其像核能這種重大議題，除了國家整體能源政策的考量外，更必須以當地居民的角度重視在地需求。關鍵重點在於供電不穩及短缺的問題，未來將對產業的轉型發展造成嚴重影響。他非常急迫的要表達問題所在，也認為現階段核能確實是可以納入能源規劃的選項之一。

「這些議題都必須經過嚴謹的討論才能提出。」郭台銘表示，造成誤解讓社會感到疑慮，是他自己急於突顯問題所在，卻沒有掌握好表達方式是最大的問題，為此鄭重修正，並為自己的倉促發言致歉。

▲▼郭台銘深夜緊急道歉。（圖／翻攝郭台銘臉書）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
不要議會、高雄做核站　郭台銘深夜緊急道歉
名人代言「借貸平台」驚爆詐騙25億！
大逆轉！夜市又可撈金魚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／不要議會、高雄做核站　郭台銘深夜緊急道歉：倉促發言

撈金魚風波！動保法修正違規重罰25萬　議員看酒駕罰鍰無言了

幕後／柯文哲明「派人領表」擬壓軸登記　20日宣布選總統「地點不在台北」

快訊／陳水扁明上凱道行使請願權　訴求這理由

郭台銘逛六合夜市被包圍！100公尺走了1小時　粉絲高喊：財神爺

5／1起全國大執法　陳建仁：讓友善與溫暖在路口發生

郭台銘挺核能！批投民進黨「生肺癌」　侯友宜：中央應挑責任

曹興誠會波頓高呼台獨　「主張『中華民國』等於穿死人壽衣」

侯郭配破局？ 郭台銘「沒打算當副手」　侯友宜笑：同心齊力

波頓：抵制中國挑釁　支持美國外交承認台灣　

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《人選之人》謝盈萱.黃健瑋喝醉搶買單　唱KTV宣洩...孫燕姿《我要的幸福》變老歌！？

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

遭控硬插還下車狂吼！　特斯拉駕駛出面還原過程

快訊／不要議會、高雄做核站　郭台銘深夜緊急道歉：倉促發言

撈金魚風波！動保法修正違規重罰25萬　議員看酒駕罰鍰無言了

幕後／柯文哲明「派人領表」擬壓軸登記　20日宣布選總統「地點不在台北」

快訊／陳水扁明上凱道行使請願權　訴求這理由

郭台銘逛六合夜市被包圍！100公尺走了1小時　粉絲高喊：財神爺

5／1起全國大執法　陳建仁：讓友善與溫暖在路口發生

郭台銘挺核能！批投民進黨「生肺癌」　侯友宜：中央應挑責任

曹興誠會波頓高呼台獨　「主張『中華民國』等於穿死人壽衣」

侯郭配破局？ 郭台銘「沒打算當副手」　侯友宜笑：同心齊力

波頓：抵制中國挑釁　支持美國外交承認台灣　

美軍「特種作戰司令部」首模擬中國入侵台灣　阻止第三次世界大戰

滴妹開飲料店被唱衰　阿滴「記鄉民帳號3年」報仇：叫他捐錢！

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

立委參選人爆論文抄襲！北市大撤銷碩士學位

郭台銘南下搏感情：不要叫郭董，叫我阿銘

內政部：古帕辛未成年　無法申請入我國籍

「朱立倫早決定徵召侯友宜」　邱毅曝可能手法：郭台銘身入迷霧中

快訊／陳水扁明上凱道行使請願權

即／郭台銘：對方上8萬個兵，我用8萬個機器人去打

郭台銘逛六合夜市被粉絲包圍！100公尺走1小時

即／郭台銘要CEO治國！推企業家選市長：不要議會監督

侯友宜、郭台銘民調逼近！黨內憂「整合」　郭侯兩派藍委湧異音

好市多A肝莓果風暴！　王鴻薇要求下架、賠償受害者

內溝溪變血色　北市初步調查出爐

黨內曝「索不分區第二未果」　谷阿莫回應了

選市長越級打怪　李眉蓁宣布選立委

更多熱門

相關新聞

郭台銘逛六合夜市被粉絲包圍！100公尺走1小時

郭台銘逛六合夜市被粉絲包圍！100公尺走1小時

鴻海集團創辦人郭台銘力爭國民黨內2024總統提名，1日於高雄林皇宮舉辦台灣領袖講座，晚間到六合夜市用餐，被攤商、粉絲團團包圍要簽名合照，短短100公尺的長度就走了1個多小時。

郭台銘挺重啟核四還說投綠生肺癌　侯友宜這樣說

郭台銘挺重啟核四還說投綠生肺癌　侯友宜這樣說

侯郭配破局？ 郭台銘「沒打算當副手」　侯友宜笑：同心齊力

侯郭配破局？ 郭台銘「沒打算當副手」　侯友宜笑：同心齊力

回應「侯郭配」　郭台銘臉書發聲：全力爭取參選總統

回應「侯郭配」　郭台銘臉書發聲：全力爭取參選總統

即／郭台銘要CEO治國！推企業家選市長：不要議會監督

即／郭台銘要CEO治國！推企業家選市長：不要議會監督

關鍵字：

郭台銘議會核能郭董

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！　首波梅雨要來了

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價

「TOYOTA全新跑旅」現身了

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

奎丁揭「遭2任男友架住」施暴

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面