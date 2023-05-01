快訊／不要議會、高雄做核站　郭台銘深夜緊急道歉：倉促發言

記者許力方／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統提名，今天（1日）在台灣領袖講座大談「CEO治國」把政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督，以及在高雄半屏山下做核能發電站的相關發言引發爭議。他晚間火速發文，為自己倉促發言造成誤會道歉。

高雄市無黨籍議員黃捷痛批，「郭台銘最近恐怕是發現要被國民黨做掉了，開始胡言亂語走偏鋒？」她認為，郭台銘說高雄缺電、高雄可以蓋核電廠，「高雄人聽到不負責任的能源言論，真的會氣炸」，因為南部發電不僅足夠，還時常北送，再者，高雄積極推動綠能，去年太陽光電備案數更是全國第一，「趕走了一個韓國瑜賽馬場，卻來了一個郭台銘核電廠！高雄不是你們國民黨可以隨便糟蹋的地方！」

郭台銘深夜10時許透過臉書發文，針對演講時相關發言引起社會各界疑慮，表示歉意。他澄清，議會監督是民主機制，也是民主的基本底線，當然不容破壞。至於設置核能站的討論，引發民眾的擔憂，未來他也會提出完整的能源政策規劃來向大家說明。

▲郭台銘在講座大談「CEO治國」。（圖／記者吳世龍攝）



郭台銘指出，了解任何公共政策的決定，都必須考慮許多面向，要兼顧產業發展及環境永續，尤其像核能這種重大議題，除了國家整體能源政策的考量外，更必須以當地居民的角度重視在地需求。關鍵重點在於供電不穩及短缺的問題，未來將對產業的轉型發展造成嚴重影響。他非常急迫的要表達問題所在，也認為現階段核能確實是可以納入能源規劃的選項之一。

「這些議題都必須經過嚴謹的討論才能提出。」郭台銘表示，造成誤解讓社會感到疑慮，是他自己急於突顯問題所在，卻沒有掌握好表達方式是最大的問題，為此鄭重修正，並為自己的倉促發言致歉。