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台東警攜手國稅局共同反詐　宣導「全民防詐藝起發聲」

▲台東警攜手國稅局共同反詐，宣導「全民防詐藝起發聲」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東警攜手國稅局共同反詐，宣導「全民防詐藝起發聲」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局為了強化民眾反詐觀念，並提前宣導內政部警政署5日「全民反詐、藝起發聲」活動，與財政部南區國稅局台東分局攜手合作，在1日綜合所得稅申報首日，出動可愛吸睛大頭警察娃娃向臨櫃申報民眾宣導常見詐騙手法，吸引民眾爭相合影留念與索取宣導品，強化反詐騙宣導效果。

▲台東警攜手國稅局共同反詐，宣導「全民防詐藝起發聲」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

1日為勞動節適逢綜合所得稅申報首日，不少民眾會利用勞動節放假至國稅局報稅，台東警分局分局長陳蔚文、南區國稅局台東分局分局長黃昭月特於1日率領2機關同仁與大頭警察娃娃，向來報稅的民眾進行反詐騙宣導。員警利用淺顯易懂圖卡、標語，彙整出常見詐騙手法，如假投資詐騙、假交友詐騙、假網拍詐騙、解除分期付款詐騙進行案例宣導，提醒民眾慎防詐騙外，同時也預告警政署將於5月5日舉辦「全民防詐，藝起發聲」宣導記者會，歡迎民眾透過觀看「NPA署長室」或「CIB局長室」臉書直播來共襄盛舉。

▲台東警攜手國稅局共同反詐，宣導「全民防詐藝起發聲」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警分局分局長陳蔚文表示，近年來詐騙手法不斷變化，曾有案例係詐騙集團冒用國稅局、縣市稅捐處名義以退稅為理由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款。提醒民眾國稅局或稅捐處不會以電話通知退稅、不會要求確認民眾帳戶餘額亦不會索取納稅義務人銀行存款帳號，切勿輕易上當。

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