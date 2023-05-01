台東縣新任教育處長就職　縣長饒慶鈴宣讀布達令

▲台東縣政府1日舉辦新任教育處長布達就職典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府1日舉辦新任教育處長布達就職典禮，由台東縣長饒慶鈴主持及宣讀布達令。

長饒慶鈴表示，感謝林政宏處長任職教育處4年多的期間，強化各國中小橫向聯繫與合作，推動行政減量逐漸看見效果，把老師的時間還給學生，穩定教學品質，針對台東小班小校現況提出跨校教學策略，促進學生間互動與刺激；並且在校園美學、找回中輟孩子以及重視品格教育上不遺餘力，並在童軍教育、創業社團、推動友善班級及探索教育達成好成績。

新任教育處長蔡美瑤指出，以「支持與陪伴」帶領台東教育，打造學校成為孩子喜歡去的地方。而今學校學習環境和過去不一樣，加上數位科技及生成式ＡＩ變革，讓學習來源無彊界，對學校是很大的挑戰，因此讓孩子有一顆安靜的心，願意學習喜歡學習，並激發他們有學習的驅動力，累積自我的學習經驗以養成能力與習慣，將成為教育的關鍵作為。未來將會在林處長建立的基礎上繼續往前，用行動力支持老師及學校，持續優化行政支持横向系統，並強化跨教育階段垂直整合，讓學生優勢展能。

蔡美瑤處長學歷為國立台灣師範大學國文學系畢業，並取得國立中興大學中國語文學系碩士學位，歷任國立台東高級中學校長、國教署商借教師、台中市立文華高級中學教務、總務主任、教學、訓育組長、教師兼導師等職務。