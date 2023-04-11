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日本旅遊淨土還有哪裡？　鄉民激推「2地區」：人少又漂亮

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本觀光景點到處都是人。（圖／記者蔡玟君攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

最近日本正值櫻花季，只要是觀光景點都是滿滿的人，有些地方甚至一年四季都很多人。就有網友好奇，「日本到底還有哪裡適合觀光，又是一般觀光客又不太會去的淨土？」對此，不少人大推「2地區」，人少且漂亮。

原PO在PTT以「日本哪邊人少又好玩？」為題發文，表示看到櫻花季的慘況，在河口湖想拍個照片，至少要排隊2個小時，各大景點也都擠滿了人，京都更是一年四季滿滿都是人，因此好奇「日本還有哪邊適合觀光，一般觀光客又不太會去的淨土？」

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貼文曝光後，立刻吸引大量網友討論，其中最多網友推薦的是「四國和東北」，「四國尤其是高知」、「四國，蜜柑吃到吐」、「四國的鄉下，城市還不夠要去鄉下」、「東北，賞櫻人少很多」、「東北很多地方人少而且漂亮」、「東北啊，一目千本櫻，日本第一賞櫻聖地」。

其他地方像是熊野、山陰、水戶也都有人推薦，幾乎沒有什麼外國人，另外也有人表示，「要看櫻花日本那邊都可以看，公園或河岸邊很多，觀光景點塞本來就是沒辦法的事，至少交通方面已經相對方便了」、「每個地方都可以，去非觀光客景點就行」。

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