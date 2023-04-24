　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

山區氣候難測　玉管處呼籲山友事前啟動天候3層檢核

▲登山遇到降雨，請穿上兩截式雨衣褲，妥善固定背包套，做好防水。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲登山遇到降雨，請穿上兩截式雨衣褲，妥善固定背包套，做好防水。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

高山上氣候難測，玉山國家公園管理處指出，高山氣溫比平地低十幾度，加上水氣影響，氣候極不穩定，如4月17日就在玉山主峰及排雲山莊降下冰雹，請登山民眾務必做好防寒、防潮準備，以降低發生失溫、高山症等機率，如遇到緊急狀況時須仔細評估審慎面對，拿出勇氣撤退，以避免憾事發生。

玉管處提醒，登山緊急狀況應變有「333」原則：當缺糧時生命跡象仍可維持3週，但缺水時僅可維持3天，若是失溫的話僅可維持3個小時，因此不可小看登山前氣候資訊蒐集與防雨防潮裝備。

玉管處表示進入山區前，2件式的雨衣褲及防水袋中的備用乾燥保暖衣物是最基本配備，切勿貪圖一時方便輕量、僅帶簡易裝備或是想靠運氣，而無足夠之技術或安全裝備，除讓戶外活動風險大大提高，並可能影響自身生命安全。

▲山區氣候難測，玉管處呼籲登山做足準備，也要勇於撤退。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲山區天候難測，倏忽雲霧繚繞，須作好登山準備才能平安下山。（圖／玉山國家公園管理處提供）

此外，如在大雨中持續行程，除了可能面對視線不清及山路崩塌危機外，如因淋雨濕透，加上環境氣溫低、身體熱量散失快、暴露時間久，就有可能發生失溫的狀況；失溫狀態下又易引發高山反應，尤其是有心血管疾病病史的民眾，若有不適症狀就應儘速下山就醫。

玉管處強調，民眾從事戶外登山活動時可啟動「天候3層檢核」措施：第1層，在登山隊伍出發前先妥善了解天候狀況，並關注交通、氣象等網站提前了解山區情況；第2層，登山隊伍抵達登山口時，可由領隊與登山成員一起檢查裝備，並討論遇到不良天候時之處置；第3層，設定折返點，如在山區遭遇惡劣天候時切勿冒險繼續上山行程，適時設定折返點，以免遭遇山路崩塌或溪水暴漲受困的情況。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
後輩文彬驟逝　IU哀悼：心痛且遺憾
台男「超過這長度」就有性刺激　醫驚吐：長容易軟
草東沒有派對貝斯手宣布　暫停幕前演出
醫示警「小孩發燒1現象」＝大魔王病毒來了！冒3警訊別拖
郭台銘再戰2024！自曝「參選總統」原因
快訊／台東21:35規模4.2極淺層地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山區氣候難測　玉管處呼籲山友事前啟動天候3層檢核

車籠埔斷層保存園區10周年　4／30名字有園區任一字即可免費入園

竹筍乾旱災損補助竟「雙標」　南投縣府、立委齊聲爭取從寬認定

黃偉哲宣布勞動節系列活動開跑　台南安衛家族再迎新成員

台南鳳梨銷日火旺　黃偉哲盼為台灣農民及日本消費者創雙贏

素食減碳又節水！花蓮稅務局週三不吃肉　店家提供美味蔬食餐

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

補教名師挹注新資金危校翻身　興華高中迎來全台首座挑高16公尺球場

近5年詐騙逾200億！花蓮警Q版防詐宣導　曝詐騙手法教防詐

南消七大隊訪視轄內大型醫院　宣導院方內部施工防災觀念

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

山區氣候難測　玉管處呼籲山友事前啟動天候3層檢核

車籠埔斷層保存園區10周年　4／30名字有園區任一字即可免費入園

竹筍乾旱災損補助竟「雙標」　南投縣府、立委齊聲爭取從寬認定

黃偉哲宣布勞動節系列活動開跑　台南安衛家族再迎新成員

台南鳳梨銷日火旺　黃偉哲盼為台灣農民及日本消費者創雙贏

素食減碳又節水！花蓮稅務局週三不吃肉　店家提供美味蔬食餐

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

補教名師挹注新資金危校翻身　興華高中迎來全台首座挑高16公尺球場

近5年詐騙逾200億！花蓮警Q版防詐宣導　曝詐騙手法教防詐

南消七大隊訪視轄內大型醫院　宣導院方內部施工防災觀念

曹祐齊5局6K生涯首勝　味全7比4擊敗富邦3連勝

失手打翻咖啡！店員10秒內「神救援還多送一杯」　又仁感動：是天使

張麗善率團訪新加坡　雲林可仿效水資源回收、共同管溝地下化

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢，也不會像宏國欠債

華紙24日跳空開高「盤中再攻漲停」！　5天內股價連升

《全明星》晏柔中幫老公慶生　甜曬「全家福」孕肚成亮點！

「幾歲生日就送幾隻雞翅」5／31劃上句點　薄多義：原物料飆漲不堪負荷

曹竣崵看兒子曹祐齊先發「緊張到5局」　鼓勵黃保羅有未來性

張雁名才宣佈嫩妻懷孕　突PO「心力交瘁」吐心聲：有時快撐不下去

Dior幾何手環變窄了　男女都能駕馭玩疊搭

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

地方熱門新聞

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

溜滑梯沙坑插樹枝　路人嚇：暗殺公園？

120輛哈雷接駕大甲媽！超狂車隊曝光

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！民眾嚇喊：驚死人

大甲媽跨濁水溪　晚間駐駕西螺福興宮

中和佳和公園地下停車場　4／27起免費試停

快訊／左營無預警停電！523戶受影響

失聯移工欠醫藥費　越南辦事處冷漠回應

15萬信眾相隨　19:30鑾轎進西螺

桃園市議員期體育局　重視運動平權

女山友登大凍山滑倒小腿骨折　10人救援送醫

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

新北深坑萬福公園賞桐覓徑

更多熱門

相關新聞

道路坍方！大雪山10多名遊客滯留山區

道路坍方！大雪山10多名遊客滯留山區

春雨為中部地區帶來豪大雨，中部地區陸續傳出淹水災情，其中，台中市和平區通往大雪山森林遊樂區的雪山路29K路段，今(20)日中午發生落石，造成道路雙向受阻，所幸當時沒有車輛經過，並未造成傷亡，和平警分局大棟派出所所長謝濬紘及雪山派出所副所長陳漢逢獲報後分別到現場在雙向實施交管，並通知東勢林區管理處調派機具搶修中。

豪雨成災！中部地區　頻傳落石樹木倒塌

豪雨成災！中部地區　頻傳落石樹木倒塌

陸將迎「斷崖式降溫」低溫下探10度 「夏天變冬天」還有新一波沙塵暴

陸將迎「斷崖式降溫」低溫下探10度 「夏天變冬天」還有新一波沙塵暴

即／高雄田寮山區火警　消防救援困難

即／高雄田寮山區火警　消防救援困難

鋒面過境恐降雨　合歡山本周取消假日高乘載

鋒面過境恐降雨　合歡山本周取消假日高乘載

關鍵字：

山區氣候登山準備撤退天候3層檢核

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

達美樂「披薩便當」限時下殺99元

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面