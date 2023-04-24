山區氣候難測　玉管處呼籲山友事前啟動天候3層檢核

▲登山遇到降雨，請穿上兩截式雨衣褲，妥善固定背包套，做好防水。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

高山上氣候難測，玉山國家公園管理處指出，高山氣溫比平地低十幾度，加上水氣影響，氣候極不穩定，如4月17日就在玉山主峰及排雲山莊降下冰雹，請登山民眾務必做好防寒、防潮準備，以降低發生失溫、高山症等機率，如遇到緊急狀況時須仔細評估審慎面對，拿出勇氣撤退，以避免憾事發生。

玉管處提醒，登山緊急狀況應變有「333」原則：當缺糧時生命跡象仍可維持3週，但缺水時僅可維持3天，若是失溫的話僅可維持3個小時，因此不可小看登山前氣候資訊蒐集與防雨防潮裝備。

玉管處表示進入山區前，2件式的雨衣褲及防水袋中的備用乾燥保暖衣物是最基本配備，切勿貪圖一時方便輕量、僅帶簡易裝備或是想靠運氣，而無足夠之技術或安全裝備，除讓戶外活動風險大大提高，並可能影響自身生命安全。

▲山區天候難測，倏忽雲霧繚繞，須作好登山準備才能平安下山。（圖／玉山國家公園管理處提供）

此外，如在大雨中持續行程，除了可能面對視線不清及山路崩塌危機外，如因淋雨濕透，加上環境氣溫低、身體熱量散失快、暴露時間久，就有可能發生失溫的狀況；失溫狀態下又易引發高山反應，尤其是有心血管疾病病史的民眾，若有不適症狀就應儘速下山就醫。

玉管處強調，民眾從事戶外登山活動時可啟動「天候3層檢核」措施：第1層，在登山隊伍出發前先妥善了解天候狀況，並關注交通、氣象等網站提前了解山區情況；第2層，登山隊伍抵達登山口時，可由領隊與登山成員一起檢查裝備，並討論遇到不良天候時之處置；第3層，設定折返點，如在山區遭遇惡劣天候時切勿冒險繼續上山行程，適時設定折返點，以免遭遇山路崩塌或溪水暴漲受困的情況。