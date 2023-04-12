清潔工入職6分鐘跌倒亡　1原因公司要賠442萬元

記者黃翊婷／綜合報導

中國遼寧省大連市一名清潔工李陽到職僅6分鐘，就因為不慎摔倒送醫不治。大連市甘井子區人力資源與社會保障局近日認定，李陽屬於工亡，加上工作單位沒有幫忙繳納保險，意味著清潔公司可能需要賠償人民幣100多萬元（約新台幣442萬元）。

▲李陽工作第一天就因為不慎跌倒，送醫不治。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

根據《半島晨報》、《鳳凰網》等陸媒報導，李陽2021年6月間在大連某清潔公司應聘清潔人員工作，隔日前往報到，並在某社區進行清潔工作，沒想到人才上崗6分鐘，就因為不慎摔倒撞到頭，暈倒送醫，經醫師診斷為重度顱腦損傷，搶救後仍宣告不治。

這起事件當時引起中國網友熱議，對於李陽的死亡是否應該判定為工傷，各界都有不同的說法。李陽所屬的清潔公司表示，當時李陽才到公司6分鐘，還沒被正式錄用，也尚未簽署合約，公司還沒有為他繳納社會保險，不應該認定為工傷。

然而，李陽的妻子委託律師調查，並向甘井子區勞動人事爭議仲裁委員會提出申請，請求確認李陽與清潔公司在事發當天存在勞動關係。甘井子區勞動人事爭議仲裁委員會審理後認為，事發當天李陽穿著清潔公司的工作服，該社區也有與公司簽訂清潔服務合約，事發之後，李妻還從公司辦公室要回丈夫的身分證、銀行提款卡影印本，符合勞動關係成立的構成要件。

大連市甘井子區人力資源與社會保障局近日也給出「認定工傷決定書」，指明李陽就是工亡。北京市盈科（大連）律師事務所律師王金海表示，按照法律規定，如果有投保工傷保險，這筆賠償費用將由保險公司負責，但李陽所屬的清潔公司並未替他投保，這代表清潔公司可能得承擔高達人民幣100多萬元的賠償。

消息傳開後，中國網友們分成兩派意見熱議，一派人認為李陽入職6分鐘也算是在幫公司工作，公司理應賠償，「從入職那一刻就算」、「幫公司幹活意外傷亡，這樣判罰很公正」；另一派人則覺得清潔公司很冤，「入職6分鐘請問上哪裡交保險？這種狀況社保局也應該承擔責任，工傷基金就應該用在這裡，卻把風險全甩給企業」。