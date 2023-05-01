　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化驚見虐殺小貓！近距離開2槍「不射要害」　黃斑喵痛苦亡

▲彰化小貓咪身中2彈傷重不治。（圖／民眾提供）▲彰化小貓咪身中2彈傷重不治。（圖／民眾提供）

▲彰化小貓咪身中2彈傷重不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

拳頭硬了！彰化社頭鄉28日晚間發生一起駭人虐貓案，一隻剪耳黃斑紋小貓咪倒社石路上，奄奄一息，被路過的民眾發現，緊急送醫，醫師發現牠身體卡2鉛彈，疑遭近距離惡意射擊，最後仍因傷重不治，民眾擔憂還會有多少動物被下毒手，已經通報動防所，警方積極追查中，動保所長董孟治強調，虐待殺害動物，最高可處200萬元罰金，請民眾切勿觸法。

民眾po網臉書「社頭人俱樂部」，指出4月28日深夜9點40分在舊社國小附近福德路上有一隻貓咪躺在路中間，緊急送醫院。經醫師檢查，醫生說貓咪是惡意被攻擊，身體裡卡著兩個鉛彈，很危急。

▲彰化小貓咪身中2彈傷重不治。（圖／民眾提供）

▲彰化小貓咪身中2彈傷重不治。（圖／民眾提供）

民眾說，貓咪有剪耳，有被被帶去結紮在原地放回，應該是很親人，以傷口來看，明顯像是近距離攻擊，甚至是刻意射擊脊椎與下腹部，以身上的傷勢來看也不是第一時間了，貓咪躺在那受苦已經有一段時間。最後在手術中，貓咪仍舊因為傷重不治。

民眾說，因為附近的居民與動物們都同樣很危險，請大家要小心，這已是違法且嚴重危急生命安全的事件了，不知道兇手還會這樣對待多少的動物，危險的也不只是動物甚至是附近的民眾，都處於不安全的情境。

動保所長董孟治說，小貓咪被發現地點沒有監視器，目前已經將鉛彈交由警方，而警方也在積極追查中，若有民眾經過或是有行車記錄器，都可以聯絡社頭分駐所。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／新北男聚餐後失聯　陳屍水溝
5月錢來了！　5星座財運暴漲
「TOYOTA全新跑旅」現身了！　外型超像法拉利
世界奇景雪怪　日本1000年「藏王樹冰」未來恐消失
快訊／知名景點「心型公路」火燒車　駕駛斷腿昏迷
內湖溪水變「血色河流」！　調查原因出爐
日神人學者見北車1景象　大讚：比日本社會進步
高二生分手女友被當渣男！女同學「設局私刑」　撂5煞球棒圍毆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／五股醉男聚餐完失聯…隔天陳屍「2m深溝渠」　四肢僵硬亡

快訊／台9線蘇澳隧道內交通事故　占內線道「單線通行」

快訊／苗栗知名「心型公路」火燒車　轎車撞電桿駕駛斷腿昏迷

歐告神隊友太強了！助警猛追酒駕落跑男　網狂讚：給加雞腿啦

被控用公費幫顏寬恆買瑪莎拉蒂　助理林進福公開存摺反擊

母分居鬧離婚！資優少女淪獸父洩慾工具　求救：可以看心理醫生嗎

高二生分手女友被當渣男！女同學竟「設局私刑」　撂5煞球棒圍毆

彰化驚見虐殺小貓！近距離開2槍「不射要害」　黃斑喵痛苦亡

快訊／苗栗水管破裂撐爆路面！居民憂成天坑　水公司搶修說話了

快訊／高雄男「詭躺1樓花圃」　同住姊姊驚：不知弟弟死在樓下

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

快訊／五股醉男聚餐完失聯…隔天陳屍「2m深溝渠」　四肢僵硬亡

快訊／台9線蘇澳隧道內交通事故　占內線道「單線通行」

快訊／苗栗知名「心型公路」火燒車　轎車撞電桿駕駛斷腿昏迷

歐告神隊友太強了！助警猛追酒駕落跑男　網狂讚：給加雞腿啦

被控用公費幫顏寬恆買瑪莎拉蒂　助理林進福公開存摺反擊

母分居鬧離婚！資優少女淪獸父洩慾工具　求救：可以看心理醫生嗎

高二生分手女友被當渣男！女同學竟「設局私刑」　撂5煞球棒圍毆

彰化驚見虐殺小貓！近距離開2槍「不射要害」　黃斑喵痛苦亡

快訊／苗栗水管破裂撐爆路面！居民憂成天坑　水公司搶修說話了

快訊／高雄男「詭躺1樓花圃」　同住姊姊驚：不知弟弟死在樓下

紅毛城對岸、坐擁河景第一排！打卡淡水絕美河畔咖啡　也是寵物友善

從刑案鑑識轉化成豐富人生的攝影者　陳志強舉辦攝影個展

解決家庭多重宇宙困擾！　侯友宜重申：勞動節應「全國放假一天」

蔡英文接見美國前國安顧問波頓　「台灣有決心、有能力保衛家園」

反骨語謙「宮縮以為想大便」　剖腹前就開四指：差點把小孩生出來！

老闆宣布「今年特例」勞動節放假　妹子1原因氣到哭！過來人秒懂

巴拉圭友台派勝選！一窺潘尼亞從政之路　被封「天生的談判高手」

快訊／五股醉男聚餐完失聯…隔天陳屍「2m深溝渠」　四肢僵硬亡

泰國鬼片《邪厄》開拍「洋娃娃笑了」劇組嚇瘋：沒人敢碰

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

快訊／高雄長髮妹拒檢逃逸！　高速自撞遭逮

豐滿妹拐暗房做臉　12男客「簽下去」慘了

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

即／高雄男詭躺1樓花圃　被發現已死亡

高二生遭6同學霸凌　壓在地上踩頭

即／神隱多日現身派出所！韓籍男友限出境

汐止獨居女社區墜落　摔2樓平台亡

獨／遭控硬插還下車狂吼　特斯拉駕駛出面了

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

即／8人登山隊攀鹿林山　6旬男不治

2妻3子「全意外死亡」　陳瑞欽領2000萬理賠被鎖定

更多熱門

相關新聞

食物騙獼猴放下小貓　專家回應了

食物騙獼猴放下小貓　專家回應了

新北市一隻台灣獼猴4月28日被目擊出沒在汐止區八連路，懷中拎著一隻虎斑貓，還使用拖行方式移動小貓，知情愛媽透露貓咪很虛弱，已經3天沒進食了，打算找到猴子後，要使用食物和娃娃騙牠放下小貓。對此，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，「用食物誘導，當然是最不得已的方式。」

汐止獼猴拎小貓　整隻倒栽蔥拖行

汐止獼猴拎小貓　整隻倒栽蔥拖行

臘腸狗愛鑽洞！沙發破整組

臘腸狗愛鑽洞！沙發破整組

徐巧芯大力聲援動保法修法　強調應從母法著手、全台統一

徐巧芯大力聲援動保法修法　強調應從母法著手、全台統一

虎斑貓看小鳥影片「默默吞口水」

虎斑貓看小鳥影片「默默吞口水」

關鍵字：

貓咪剪耳鉛彈射擊動保法社石路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

全台變天！　首波梅雨要來了

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

吳姍儒認「懷孕過程顛簸」潰堤哭了！首曝母子合照

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

急尋中獎人！去年3張千萬發票「沒人領」　最低花100元買水果

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面