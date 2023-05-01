彰化驚見虐殺小貓！近距離開2槍「不射要害」　黃斑喵痛苦亡

▲彰化小貓咪身中2彈傷重不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

拳頭硬了！彰化社頭鄉28日晚間發生一起駭人虐貓案，一隻剪耳黃斑紋小貓咪倒社石路上，奄奄一息，被路過的民眾發現，緊急送醫，醫師發現牠身體卡2鉛彈，疑遭近距離惡意射擊，最後仍因傷重不治，民眾擔憂還會有多少動物被下毒手，已經通報動防所，警方積極追查中，動保所長董孟治強調，虐待殺害動物，最高可處200萬元罰金，請民眾切勿觸法。

民眾po網臉書「社頭人俱樂部」，指出4月28日深夜9點40分在舊社國小附近福德路上有一隻貓咪躺在路中間，緊急送醫院。經醫師檢查，醫生說貓咪是惡意被攻擊，身體裡卡著兩個鉛彈，很危急。

▲彰化小貓咪身中2彈傷重不治。（圖／民眾提供）

民眾說，貓咪有剪耳，有被被帶去結紮在原地放回，應該是很親人，以傷口來看，明顯像是近距離攻擊，甚至是刻意射擊脊椎與下腹部，以身上的傷勢來看也不是第一時間了，貓咪躺在那受苦已經有一段時間。最後在手術中，貓咪仍舊因為傷重不治。

民眾說，因為附近的居民與動物們都同樣很危險，請大家要小心，這已是違法且嚴重危急生命安全的事件了，不知道兇手還會這樣對待多少的動物，危險的也不只是動物甚至是附近的民眾，都處於不安全的情境。

動保所長董孟治說，小貓咪被發現地點沒有監視器，目前已經將鉛彈交由警方，而警方也在積極追查中，若有民眾經過或是有行車記錄器，都可以聯絡社頭分駐所。