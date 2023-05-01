酒駕撞人還肇逃！花蓮新科鄉代「5年內再犯」　檢提公訴加重其刑

▲花蓮秀林鄉代賴偉翔酒駕撞傷女子後逃逸。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉鄉代賴偉翔2023年3月14日上午酒後駕駛自小客，行經秀林村時不慎擦撞站在路旁的高姓女子，導致高女身上多處挫傷；賴偉翔肇事後並未停下查看，而是加速逃離現場，事後還躲進一戶喪家內呼呼大睡，警方到場酒測，發現賴的呼氣值高達1.24mg/L，當場依公共危險罪將其送辦。今(1日)全案偵結，檢方依酒醉駕車、肇事逃逸等罪嫌，依法提起公訴。

據了解，賴偉翔是秀林鄉第三選區的新科代表，去年才因酒駕撞傷人而被吊銷駕照，不料賴仍未學乖，3月14日再度酒駕撞傷人，且還肇事逃逸。

檢警調查，賴偉翔3月13日晚間飲酒後，已達無法安全駕駛，翌日(14日)上午8時34分明知自己酒氣未退，仍駕駛自小客車沿花蓮縣秀林鄉花5縣道由北往南行駛，行經花蓮縣秀林鄉秀林村時，不慎擦撞站在路旁的高姓女子，導致其後背挫傷、左側膝蓋擦挫傷、左側下肢裂傷等傷害。

賴偉翔當下肇事後，並未停車察看或停留現場等候警方處理，反而開車向前逃逸，經民眾報案後，才於同日上午9時32分許在一處喪家內被查獲，當時賴偉翔還在呼呼大睡，經警方喚醒酒測後，呼氣值高達1.24mg/L，已是爛醉程度，當場依公共危險罪將其送辦。

賴偉翔先前才因酒駕案遭法院判刑2月確定，並於111年8月22日易科罰金執行完畢，同時吊銷駕照，此次5年內再犯，應依累犯規定加重其刑。檢方今(1日)偵結，依酒醉駕車、肇事逃逸等罪嫌提起公訴。