　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

記者黃宥寧／台北報導

酒駕還比次數？北市擁理髮店的江姓男子10年內酒駕6次，被依公共危險累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金，檢察官認「近年來酒後駕車造成重大傷亡事件頻傳，江男酒駕又肇事，應送監執行」，江男不服聲請異議稱「藝人宋少卿第5次酒駕，檢察官給易科罰金機會」，認為自己「僅第3次」不該入監，士林法院日前裁定出爐。

江男聲明異議指出，自己犯罪情節不重，也未造成實質損害，案發1年來均無相關犯行，並非慣犯，最後一次酒駕是一時不慎所致，並沒有不執行難收矯正之效情事，況且他是理髮店負責人，有4名員工，承租店面經營，若入監執行，4名員工均非設計師無法從事理髮行為，會導致無法支付店面租金難以正常營運，影響員工生計，造成社會問題。

況且，案發後也深感悔意，期間更前往法鼓山等地擔任義工，為弱勢人士提供義剪服務，本性良善，易科罰金足有警戒效果，沒有執行有期徒刑5個月必要；甚至說，藝人宋少卿第5次酒駕，判處5個月徒刑後，檢察官仍給易科罰金機會，自己僅第3次酒駕，基於比例原則之考量，有易科罰金機會並無不妥，但檢察官卻不准易科罰金，顯有所不當。

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／翻攝台北市政府交通局，下同）

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單，江男「榜上有名」。（資料圖／翻攝台北市政府交通局）

法官經查發現，檢方今年2月審查江男酒駕為5年內第2犯，認易科罰金難收矯正之效，經檢察官於審查意見欄位勾選「擬不准予易科罰金」，主任檢察官審核後勾選由檢察長審核後，通知江3月7日下午2時到地檢報到執行，檢察官也告知他不宜易科罰金，詢問他是否了解、有無其他意見，江男則回了解、沒意見，檢察官最後也向他說「對不准易科罰金命令不服得向法院聲明異議救濟程序等情」。

法官認為，檢察官已依法告知江男執行方法及理由，並給予表示意見機會，已符合正當法律程序要求；江男從2000年到2021年共酒駕6次，卻稱最後一次是第3次酒駕。

然而，檢察官補充理由指出，近年來酒後駕車造成重大傷亡事件頻傳，社會對於酒後駕車行為應予嚴懲，已有高度共識，江男為智識經驗正常成年人且第6次酒駕又肇事，足見漠視法令，罔顧公眾往來安全，對社會法秩序危害重大，甚至對之前易科罰金刑的反饋效果薄弱，沒有因酒駕被查獲、判刑有所教訓，沒有警惕之效，如不送監執行，顯然難收矯正之效果。

法官認執行檢察官已給予陳述意見機會，也審酌其相關素行、犯罪也充分審查、考量應入監執行，檢察官執行指揮，也沒違法或不當之情形，江男聲明異議，為無理由，應予駁回。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
罕見畫面！　中正紀念堂儀隊急衝攔截
竹北「6大天坑」起底！　在地人驚恐日常
一堆人不知道！發票APP跳出中獎　「1動作」才能領
快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁說話了！
快訊／確定入獄　陳致中最新發聲！
毆打澎湖人被趕回台！　妹子比YA：把我拍好看一點喔
丟丟妹離婚內幕全說了！　被迫「切割前夫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東殯葬大老風光娶媳！藍寶堅尼、勞斯萊斯...2億豪車隊伍吸睛

竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

撞飛驚悚片！男騎士慘遭左轉汽車擊落　空中翻滾跌落引擎蓋

酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

中正堂禮兵動起來！他持漆彈槍開轟銅像　2儀隊急衝攔截畫面曝

快訊／國1高雄段南下365K「3車追撞」　占2線道回堵5km

新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

「宜中三劍客」王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台東殯葬大老風光娶媳！藍寶堅尼、勞斯萊斯...2億豪車隊伍吸睛

竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

撞飛驚悚片！男騎士慘遭左轉汽車擊落　空中翻滾跌落引擎蓋

酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

中正堂禮兵動起來！他持漆彈槍開轟銅像　2儀隊急衝攔截畫面曝

快訊／國1高雄段南下365K「3車追撞」　占2線道回堵5km

新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

「宜中三劍客」王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生

男子交友私訊開「14項擇偶條件」　丹妮婊姐傻眼揪踩雷點：很賭藍

俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

鄰居女大生太可愛！　日43歲男花半年「鑽牆鑿洞」偷窺猥褻

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

Selina曝光男友貼心舉動！　鬆口「結婚進度」認了：懷孕給我蠻大壓力

汪沙發上熟睡　朦朧中起來拉筋下秒「跌落地板」...媽嚇到跳起身

台積電殺破500！　他們送暖反被嗆騙局：等割韭菜

台灣Pay推進春日趴！無現金交易輕鬆付又賺回饋　民眾搶體驗便利快感

快訊／地牛翻身！16:15發生「規模4.1地震」　最大震度3級

蔡英文親掛階肯定新任陸、海軍司令　落實新式14天教召、國艦國造

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

圍毆當地人爆眾怒！觀光客「被趕出民宿」畫面曝

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

圍毆澎湖在地人！3嫌交保檢裁定理由曝光

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

特斯拉墜天坑！Model Y整台「咪咪冒冒」

更多熱門

相關新聞

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

藝人宋少卿近日被拍到帶著一位短髮熟女回家，身邊不見17年前結婚的妻子譚曉詩，引發外界質疑出軌。他對此沉默一整天，直到27日凌晨才透過臉書發文：「若干年前的今天，我已和平簽字了，以上！」承認其實早與譚曉詩離婚。

爆乳妹酒駕撞死人判7年半　關309天變清純了

爆乳妹酒駕撞死人判7年半　關309天變清純了

高雄女酒駕睡在派出所前路中央　同車乘客也要罰

高雄女酒駕睡在派出所前路中央　同車乘客也要罰

直擊已婚宋少卿喝醉「當街熊抱短髮女」！

直擊已婚宋少卿喝醉「當街熊抱短髮女」！

獨／媽祖遶境休息車擦撞　駕駛酒測值0.91

獨／媽祖遶境休息車擦撞　駕駛酒測值0.91

關鍵字：

宋少卿士林聲明異議酒駕

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面