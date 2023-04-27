酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

記者黃宥寧／台北報導

酒駕還比次數？北市擁理髮店的江姓男子10年內酒駕6次，被依公共危險累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金，檢察官認「近年來酒後駕車造成重大傷亡事件頻傳，江男酒駕又肇事，應送監執行」，江男不服聲請異議稱「藝人宋少卿第5次酒駕，檢察官給易科罰金機會」，認為自己「僅第3次」不該入監，士林法院日前裁定出爐。

江男聲明異議指出，自己犯罪情節不重，也未造成實質損害，案發1年來均無相關犯行，並非慣犯，最後一次酒駕是一時不慎所致，並沒有不執行難收矯正之效情事，況且他是理髮店負責人，有4名員工，承租店面經營，若入監執行，4名員工均非設計師無法從事理髮行為，會導致無法支付店面租金難以正常營運，影響員工生計，造成社會問題。

況且，案發後也深感悔意，期間更前往法鼓山等地擔任義工，為弱勢人士提供義剪服務，本性良善，易科罰金足有警戒效果，沒有執行有期徒刑5個月必要；甚至說，藝人宋少卿第5次酒駕，判處5個月徒刑後，檢察官仍給易科罰金機會，自己僅第3次酒駕，基於比例原則之考量，有易科罰金機會並無不妥，但檢察官卻不准易科罰金，顯有所不當。

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單，江男「榜上有名」。（資料圖／翻攝台北市政府交通局）

法官經查發現，檢方今年2月審查江男酒駕為5年內第2犯，認易科罰金難收矯正之效，經檢察官於審查意見欄位勾選「擬不准予易科罰金」，主任檢察官審核後勾選由檢察長審核後，通知江3月7日下午2時到地檢報到執行，檢察官也告知他不宜易科罰金，詢問他是否了解、有無其他意見，江男則回了解、沒意見，檢察官最後也向他說「對不准易科罰金命令不服得向法院聲明異議救濟程序等情」。

法官認為，檢察官已依法告知江男執行方法及理由，並給予表示意見機會，已符合正當法律程序要求；江男從2000年到2021年共酒駕6次，卻稱最後一次是第3次酒駕。

然而，檢察官補充理由指出，近年來酒後駕車造成重大傷亡事件頻傳，社會對於酒後駕車行為應予嚴懲，已有高度共識，江男為智識經驗正常成年人且第6次酒駕又肇事，足見漠視法令，罔顧公眾往來安全，對社會法秩序危害重大，甚至對之前易科罰金刑的反饋效果薄弱，沒有因酒駕被查獲、判刑有所教訓，沒有警惕之效，如不送監執行，顯然難收矯正之效果。

法官認執行檢察官已給予陳述意見機會，也審酌其相關素行、犯罪也充分審查、考量應入監執行，檢察官執行指揮，也沒違法或不當之情形，江男聲明異議，為無理由，應予駁回。

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