路人求合照「企鵝妹第一次Say No」！原因曝光　PTT一面倒讚爆





▲企鵝妹拒絕違停路人合影要求。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」近來展開徒步環島之旅，旅行過程引發眾人關注，親切感十足的她，遇到路人要求合照時，都會點頭說好，來者不拒，不過昨（30）晚一名男路人開車，將車違停在馬路邊，下車要求合照，企鵝妹見狀後拒絕合影，「不要停在這，很危險」，徒步環島以來第一次拒絕路人合影。

有網友在PTT發文，「企鵝妹怒嗆違停仔」，有民眾在馬路邊巧遇企鵝妹，直接將車輛停在路邊，佔據右側道路，造成其他用路人的不便，加上當時天色已黑，相當危險。一名穿著白色短T的男子從副駕下車，希望可以合影，卻被企鵝妹秒拒「不要」，認為男子將車輛停放在路邊「很危險」，因此拒絕合照。

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▲企鵝妹第一次拒絕合照。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

對此，許多網友大讚企鵝妹的行為，「屁孩被拒絕笑死」、「帥啦，72太帥了」、「交通守則還要外國人教」、「台灣交通靠韓國人救」、「這個是第一個被拒絕的」、「真的丟臉，自己方便就好」、「她就是行人地獄的受害者啊」、「垃圾違停仔有夠丟臉的，在幾萬人面前丟人」。

其中，不少網友被企鵝妹的舉動圈粉，「拒絕違停仔好棒，我直接變粉絲」、「拒絕違停仔很加分欸」、「這輩子第一次推企鵝文」、「我不是企鵝粉，但這個我就推」、「敢嗆違停仔就是推」。