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外送員取餐被要求「付停車費」！賣場安慰式回覆惹怒一票人：拒接

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲有外送抱怨，到賣場取餐被要求付停車費。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多百貨公司和賣場會為外送員劃設免費停車區，讓外送員方便取餐。不過，一名外送員抱怨，他近日到台中某賣場取餐，要離開時卻卡在停車場出不去，詢問警衛後才得知「停車超過15分鐘要付費」，事後向賣場反應，卻得到「停車場並非我們所有，若有相關停車問題，可詢問現場夥伴協助」的答覆，令他相當傻眼。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」PO出Google評論截圖，內容為他向台中某賣場反應，當天他到該賣場停好車後，走一旁的外送員專用快速樓梯上樓取餐，但等了20分鐘店員才將餐點準備好，等到他取完餐準備騎車離開才發現出不去，停車場內也沒看到明顯的付款標示，最後是剛好有警衛經過，他才得知車位有限時15分鐘，若超時就要付費才能離開。

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賣場也在評論下方回覆，「您好，停車場並非賣場所有，準備訂單卻實需要些時間，若有相關停車問題，可詢問現場夥伴協助～」對此，原PO則質疑，當時他在停車場出口處按了5分鐘對話鈴，卻始終等不到人回應，且賣場應該會知道機車停車場要收費，既然都和外送平台合作，就應該和持有停車場單位討論，設計給外送員免費停車區，或是取單之後給外送員停車費折抵卷，讓外送員直接離開。

▲原PO到Google評論留言，卻得到賣場「安慰式回覆」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲原PO到Google評論留言，卻得到賣場「安慰式回覆」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO批評，外送業是幫忙雙方企業盈利，為客戶提供方便的服務，但如今賣場卻要求外送員申請會員才能停車，不然就自行掏錢付停車費，「難道還要外送員在裡面消費抵停車費嗎？」他也感嘆，每當他們提出問題時，是想討論更完善的作業流程，但往往卻收到安慰式的回覆，遲遲不見實質性的改善。

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛痛批「本來取餐就很浪費時間了，連停車都不給，只好自動省略這家的訂單了」、「這樣的店就拒接了，才賺不到多少錢，還要剝削外送員」、「要付費的以後別接了，浪費時間又浪費錢」、「一單才多少錢？油錢+停車費會哭出來」、「感覺真差，就已經錢夠少了還要付停車費這種店乾脆不要接了」。

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