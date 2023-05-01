5月「9大新制」一次看　減稅紅包來了、路口大執法

▲5月報稅季起跑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

進入5月，許多新制上路，包括綜合所得稅申報正式起跑，有8大減稅紅包，另包括7縣市加徵房屋稅、新冠肺炎降級、路口大執法，以及「一卡通Money」領錢要收費等。《ETtoday新聞雲》整理出5月9大新制，讓您一次看懂。

一、報稅

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645萬戶納稅人注意，綜合所得稅結算申報於5/1開跑，至5/31截止。今年有8大利多，包涵調高基本生活費免稅額標準扣除額、扶養直系親屬免稅額薪資所得標準扣除額等，意即單身族年收低於42萬3000元免繳稅，雙薪家庭沒小孩年收低於84萬6000元也免稅，民眾都須留意，以免多繳錢。

1、提高基本生活費

每人基本生活費調高4000元，從19萬2000元調高至19萬6000元。

2、提高一般免稅額

從8萬8000萬元調高4000元至9萬2000元，本人或配偶、受扶養直系親屬滿70歲，調高6000元，為13萬8000元。

3、提高標準扣除額

單身者從12萬元調高至12萬4000元，有配偶者從24萬元調高至24萬8000元。

4、提高薪資所得特別扣除額

調高7000元，從20萬元調高至20萬7000元；身心障礙特別扣除額也調高7000元，從20萬元調高至20萬7000元。

5、綜所稅課稅級距上調

所得淨額56萬元以下適用稅率5%；56萬至126萬元適用稅率為12%；126萬至252萬元適用稅率為20%；252萬至472萬元適用稅率為30%；472萬元以上適用稅率則是40%。

6、醫事人員費用率調高

從去年的117.5%增加1.25%，提高至118.75%；藥師適用費率由94%提高至97%。

7、賑濟烏克蘭捐款，可列全額列報扣除額

個人或營利事業對賑濟專戶之捐款，可憑賑災基金會所開立已載明「賑濟烏克蘭」事由之收據，全額列舉扣除。

8、員工接受召集請假期間薪資費用加成減除

給付員工接受召集請假期間之薪資，得就該薪資金額150%，自申報當年度所得稅之所得額中減除。

▼綜所稅特別扣除額。（圖／財政部）



二、7縣市加徵房屋稅

房屋稅5/1起開徵，繳稅期限至5/31，除原本已施行囤房稅的台北市、宜蘭縣、連江縣；去年7月起，包括桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣、新竹市等7縣市也開始實施。

三、新冠肺炎降級，施打公費新冠疫苗收取掛號費

5/1起，「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」由第五類法定傳染病，調整為第四類法定傳染病。公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，5/1起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

▼中央流行疫情指揮中心於5/1解編。（圖／指揮中心提供）

四、「一卡通Money」領錢要收費

常用一卡通Money轉帳的人注意了，5/1起，逾10家銀行餘額提領開始要收15元，包括台灣土地銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、新光商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、中華郵政公司、各農漁會。

五、路口大執法

5/1起實施路口安全大執法，4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」以及「取締道路障礙」等，希望用路駕駛及民眾共同遵守號誌，平安通過每個路口。

▼5/1起路口大執法。（圖／記者張君豪翻攝）



六、國中會考免戴口罩，可陪考

112年國中教育會考將在5/20、5/21登場，由於5/1起COVID-19降為第四類法定傳染病，今年會考採考生自主佩戴口罩方式，口罩自行準備；另因應疫情趨緩，開放家長陪考，也請家長遵守考場指示。

七、疫苗接種假沒了

中央流行疫情指揮中心於5/1解編，「疫苗接種假」也跟著退場，回歸一般性請假規定。勞動部表示，若勞工仍有接種COVID疫苗需求要請假，可請「病假、事假或特休」；如果雇主有要求提供證明，可檢附小黃卡或健保卡。

▼疫苗接種假沒了。（圖／記者呂佳賢攝）



八、青春動滋券登記

體育署鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，規劃每年常態性發放16至22歲、約165萬國民，每人500元青春動滋券。而符合「做運動」、「看比賽」資格的業者，別忘了5/1起至動滋網（500.gov.tw）登錄成為合作店家。而動資券於6/1開始領用。

九、新北市禁用一次性塑膠杯

新北「飲料店」5/1起禁用一次性塑膠杯，若業者違反規定，將依照《廢棄物清理法》第51條第3項規定，處1200元以上、6000元以下罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。