洗刷「行人地獄」惡名　警5月大執法！違規罰款將大幅提升

▲全台警方將於5月針對路口不禮讓行人大執法、罰則也大幅提升（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為展現政府降低行人交通事故死傷的決心，維護路口民眾過路安全，警政署將規劃：5月1日起實施路口安全大執法工作，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等，希望用路駕駛及民眾共同遵守號誌，平安通過每個路口。

警政署表示，根據數據顯示，從2023年1至3月份全台各警察機關取締「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案件總計達30717件，較去年同期12893件增加17824件(增加率達138%)執法強度逐漸增加，但民眾守法觀念尚待加強也是不爭事實。

警政署指出，為了改善行人安全，交通部日前修法完成，自3月31日起，若汽車行經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由原本小型車處罰2千元、大型車處罰2800元，罰則提高為3600元處罰，機車則維持1200元。

警政署強調，自5月1日起展開全國同步「路口不停讓行人大執法」，除警方攔查外，部分路段也會採科技執法，期望藉由強力執法手段，提升車輛駕駛人及行人守法觀念，維護道路交通安全。

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