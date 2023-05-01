日神人學者見北車1景象　大讚：比日本社會進步

▲台北車站大廳常見移工與旅客席地而坐。（圖／翻攝臉書「Yoshiyuki Ogasawara」）

記者張靖榕／綜合報導

長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸30日發文，表示先前經過台北車站時，看到許多移工、旅客輕鬆坐在台北車站大廳裡，邊吃邊聊的風景令他感到開心，這幅畫面代表的意義也讓他大讚，「台灣社會比日本社會進步很多」。

小笠原欣幸在臉書指出，2周前的星期天正好從台南搭高鐵到台北，經過台北車站大廳時隨手拍下一張照片，看見移工與旅客在大廳坐著邊吃邊聊，「內心感到很高興，真的感受到疫情時代結束，回復以前的生活。另外，這張照片象徵台灣社會的多文化主義／多元主義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小笠原欣幸表示，30年前他開始從事研究的台灣樣貌並非如此，儘管台灣社會在這方面要解決的問題不少，但是綜觀30年來的變化，台灣社會逐漸走向重視多元文化價值觀，族群融合與少數派的權益，「這個方向和努力，不能否認。」就這一方面，他說「三十年後的今天，台灣社會比日本社會進步很多。」

文章一出後，有日本網友留言，「過去20年裡，日本（多元文化）已經遠遠落後了，我完全同意，我們要有更多向亞洲學習的態度」，不過也有部分台灣網友留言認為，台北車站大廳不應允許移工或旅客隨意坐在大廳，「台鐵不應該放任此行為」。