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日媒：日相岸田文雄預定5月初訪韓會尹錫悅　搶在G7峰會前

▲▼南韓總統尹錫悅（左）,日本首相岸田文雄（右）,日韓峰會,韓日峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄預定5月6、7日訪問南韓。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日韓關係逐漸獲得改善，雙方將彼此重新恢復至「白色國家」（貿易優惠國名單）。繼南韓總統尹錫悅今年3月中旬訪日、雙方談妥重啟「穿梭外交」後，如今日本媒體也指出，日本首相岸田文雄將搶在七大工業國組織（G7）廣島峰會前，在5月6至7日訪韓，預計雙方將談論北韓（朝鮮）軍事威脅。

根據日媒《共同社》、《產經新聞》今（29）日報導，日相岸田文雄將在結束北非4國、新加坡巡訪後，選擇飛往南韓會晤尹錫悅，為繼2018年2月安倍晉三前往南韓出席平昌冬奧開幕典禮後，時隔5年3個月再度有日本首相訪韓。

然而《韓聯社》卻引述南韓總統辦公室高層的說法，表示目前關於岸田訪韓事宜在官方上尚未有任何決定事項，不過南韓府方卻未否認日韓雙方正在商討岸田訪韓的消息。至於日媒《NHK》則指出，岸田文雄在東京羽田機場受訪時稱，目前訪韓的具體時間點仍未出爐。

一旦確定5月6、7日訪韓行程，將會是岸田文雄2021年10月就任首相以來首度訪韓。

自從南韓外交部3月6日宣布，針對大法院（最高法院）2018年「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」判決案，由浦項鋼鐵（POSCO）等南韓民營企業以第三方籌措賠償金財源、日本企業擺脫賠償責任後，日韓兩國關係便迎來改善的契機，尹錫悅3月中旬獲岸田邀請訪日，兩人在會談上談妥重啟斷絕12年的穿梭外交（shuttle diplomacy）、改善日韓關係至正常化等。

▲▼尹錫悅、岸田文雄16日晚間在東京銀座知名洋食餐廳「煉瓦亭」續攤晚餐，兩人將韓國燒酒、日本啤酒混合著喝。（圖／路透）

▲尹錫悅、岸田文雄3月16日晚間在東京銀座知名洋食餐廳「煉瓦亭」續攤晚餐，兩人將韓國燒酒、日本啤酒混合著喝。（圖／路透）

其實，岸田文雄本月19日在會見地方媒體高層時便表示，「這一次應該是輪到我（訪韓）」，展現出珍視日韓關係的決心。因此原定在邀請尹錫悅出席5月19至21日的G7廣島峰會後，選擇於今年夏季訪韓的岸田文雄，決定將訪韓的時間點提前至5月初。

《讀賣新聞》等日媒指出，岸田文雄、尹錫悅可能將會討論如何穩定半導體供應鏈，包括透過雙方強化在經濟安全領域上的合作，以及深化在國防領域上的合作，同時尹錫悅將向岸田轉達此次美韓元首峰會的成果，並針對計畫發射軍事偵察衛星的北韓（朝鮮）交換意見，加速在遏制北韓核武威脅上雙方的合作。

另外，《朝日新聞》也提到，隨著岸田文雄邀請尹錫悅出席G7廣島峰會，屆時可能將推動美日韓三國元首會談，時間點為5月21日。

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