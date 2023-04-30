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阿伯騎代步車進超商「保齡球式」撞倒飲料箱！店員厭世轉頭：又來

網搜小組／柯振中報導

台灣目前已邁入高齡社會，許多人為了照顧家中長輩，會購買電動輔助車來代步。不過，近日有段影片在網路上流傳，一名阿伯騎著電動輔助車進超商，沒想到意外撞倒了門口的飲料箱，甚至還持續向前衝，讓一旁的女店員完全看傻，也令網友忍不住腦補「店員：又來了」之類的劇情。

依據監視器畫面，女店員原先在櫃台前的貨箱上記錄資料，發現有人進入超商，抬頭一看後，準備走進櫃台，沒想到阿伯騎著電動輔助車，經過櫃台前沒有轉彎，直接撞上了旁邊的飲料箱，接著又持續向前衝，直到撞上前方的冷藏架才停止。

▲▼阿伯騎著代步車進超商，沒想到直接撞倒一堆飲料箱，最後撞上冷藏櫃才停下。（圖／翻攝「記者爆料網」）

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▲▼阿伯騎著代步車進超商，沒想到直接撞倒一堆飲料箱，最後撞上冷藏櫃才停下。（圖／翻攝「記者爆料網」）

▲▼阿伯騎著代步車進超商，沒想到直接撞倒一堆飲料箱，最後撞上冷藏櫃才停下。（圖／翻攝「記者爆料網」）

而店員從剛開始發現顧客上門，抬頭後準備走進櫃台，接著又拿著資料驚訝轉頭，最後緩緩將手放下，無奈著盯著對方，一系列的動作變化也全被攝影機給拍了下來。

▼店員的肢體語言寫滿了無奈，讓許多網友忍不住嘴角上揚。（圖／翻攝「記者爆料網」）

▲▼阿伯騎著代步車進超商，沒想到直接撞倒一堆飲料箱，最後撞上冷藏櫃才停下。（圖／翻攝「記者爆料網」）

不少網友看完離奇的影片，笑得出言調侃，「店員直接放棄」、「店員：又來了」、「店員很淡定」、「騎這種的狀況都特別多～各個開無敵」、「店員真的有夠無奈」、「這店員應該是經歷過大風大浪，才能如此淡定、處變不驚」、「店員格外冷靜XD冷靜到我懷疑老人不是第一次撞飛。」

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