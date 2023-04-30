好市多毒莓果！醫喊少吃2種食物　6症狀快就醫

記者陳俊宏／綜合報導

好市多（Costco）「科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A型肝炎病毒陽性，引發恐慌。對此，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅今天（30日）提醒，民眾這段期間盡量吃熟食，少吃冷凍草莓及生食，如果出現發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適、黃疸等A型肝炎的6大症狀，要盡快就醫。

儘管全台好市多門市已緊急下架「科克蘭冷凍3種綜合莓」（藍莓、黑莓、覆盆子），仍有1.7萬公斤已售出。許秉毅在臉書說，值得注意的是，某些餐廳或烘焙坊有可能自好市多購買該綜合莓，製成甜點販售，所以就算不是好市多會員，也可能會無意間吃到該商品。

▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／食藥署）



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許秉毅表示，由於A型肝炎潛伏期達2至6周，許多感染者得到感染後，不會產生症狀，糞便裡卻有病毒，可能成為新的感染源！所以這段時間全民都需留意，自己是否有A肝病毒上身。

許秉毅指出，A型肝炎是由「A型肝炎病毒」感染引發的急性肝臟發炎，為法定傳染病，6歲以下的兒童感染後，70%沒有症狀或症狀輕微；較大的兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀，其6大症狀包括發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適、黃疸（皮膚及眼睛變黃、尿液顏色變深）。

▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）



許秉毅提到，大多數受感染者能自然康復，只有極少數病例會發生猛爆型肝炎，但嚴重者還是可能死亡，A型肝炎的致死率約千分之3，通常發生於老年患者或慢性肝病患者（如慢性B型、C型肝炎患者），其確定診斷要靠檢測受感染者的血清A型肝炎IgM抗體，這種抗體通常在感染後1至2周內出現，可持續4至6個月。

許秉毅說，A型肝炎主要的傳染途徑是「經口（亦稱糞口）感染」，受感染者的的糞便中含有大量病毒，如果直接或間接食用遭A型肝炎病毒污染食物（主要是冷凍或未經徹底煮熟的食物）或水，就有可能受到感染，臨床上，最常見被污染的食品包含水果、蔬菜、貝類、冰和水。

許秉毅提醒，由於A型肝炎的潛伏期可達6周，最近這段時間，大家在飲食上最好盡量吃熟食，少吃冷凍草莓及生食，如果出現發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、上腹不適、黃疸等A型肝炎的6大症狀，要盡快就醫。