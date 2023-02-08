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才15歲！超強研究「多發性硬化症」遭疑代筆　本人高EQ：勿抹煞努力

▲永和國中呂姓學生在個人臉書高EQ回應科展遭質疑代筆事件。（圖／翻攝自網路）

▲永和國中呂姓學生在個人臉書高EQ回應科展遭質疑代筆事件。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者楊惠琪／台北報導

新北市永和國中三年級呂姓學生以「以新建構之卷積神經網路對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症」作品，在今年全國科展國中組拿下第3名，卻因研究內容牽涉醫療專業，遭質疑可能是找人代筆。呂同學昨在（7日）個人臉書說明，希望外界「不要以教育階段或體制平均去抹煞一個人的努力。」

面對外界質疑，呂同學昨在個人臉書高EQ回覆，自己就是「被說科展不是本人做的那位」，談到自己一覺醒來，各種通知花式跳出，大該是自己社交的顛峰。

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呂同學親上火線解釋，這篇研究前後進行兩年，前面大量的時間在技術碰壁，更每天晚上熬夜，試著跟國外各醫院和大學實驗室討論資料授權。也有人附上我所使用的資料集，因為NITRC網站上導向的Smart-Stats-Tool資料已無法申請，那是當時我向該負責人另外寫email索取到的資料，但還是以public dataset的方式撰寫，也從那時開始養成每天讀paper的習慣，便擁有了英文的學術閱讀能力。

呂同學說，他從國小五年級就到台大資訊系統訓練班上課，跟著一位台大資工張教授學習，因此學術基底打得非常穩，因中小學科展不能有校外指導老師，因此才沒有在指導名單。

▲。（圖／翻攝自網路）

▲呂同學研究多發性硬化症，相當專業。（圖／翻攝自網路科教館官網）

他並強調，自己父母也沒有這領域的技能和知識，這個研究是在張教授的協助下獨自完成，之所以選擇多發性硬化症，是因為在國內約1000例的罕見疾病當中，便認識3位朋友受此疾病所擾，他們也都有和我分享誤診和延誤治療的問題，便想進行這個研究，解決延誤治療的問題。

呂同學還說，感謝各位前輩的建議和鼓勵，自己仍有極大不足，例如實驗資料數不足、模型創新性不夠，會再繼續努力學習，「但也希望不要以教育階段或體制平均去抹煞一個人的努力。」

新北市永和國中校長鍾兆晉也為呂同學抱屈，他說，整件事情很單純，就是一個國中生，認真準備科展，參加了正式的比賽，也在公平制度中得到名次，而且名次也不是最好，學生已在臉書上透過千字文展露水平並說明事件，希望外界不要再打擾學生，讓他好好準備接下來的國中會考。

呂姓學生親上火線說明，吸引逾萬人按讚、近2千人分享，大讚呂姓學生年僅15歲卻有如此論述。有網友說：「這種高度，我真的跪著看，我國三還在玩泥巴」、「看完這篇，我要去讀書了」、「太多老人，自己平庸，卻又自大到以為別人和他一樣平庸」。
 ▲呂同學在全國科展國中組「生活與應用科學（一）科」中，拿下第三名。（圖／翻攝自科教館網站）

▲呂同學在全國科展國中組「生活與應用科學（一）科」奪第三名。（圖／翻攝自科教館網站）

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