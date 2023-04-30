「門都沒進就射了！」男友激戰只有30秒　妹子傻眼：哪裡出問題？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間如果性生活不美滿，也可能影響感情。一名女網友表示，男友在性方面持久度不夠，常常還沒有享受到就結束了，有一次最誇張的是，對方「連門都還沒進」就直接射了，讓她當場傻眼，不知道究竟發生了什麼事情，只好PO文詢問。文章曝光後掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，男友今年26歲，先前已經有過性經驗，但不知道為何2人第一次發生關係時，對方才進去不到30秒就結束了，讓她相當錯愕，「感覺還沒進入狀態就Over」。由於之後好幾次也都是超快速就結束，她只好在前戲時儘量不碰對方的下體，希望能夠維持久一點，「但結果還是一樣，我感覺只要進入都大概在1-2分鐘」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有一次最誇張的是，她在前戲時同樣沒有觸碰到對方的私密處，沒想到換到男上女下的姿勢，男友竟然「連門都還沒進就出來了」，讓她覺得很納悶，不知道到底哪裡出了問題。她也說男友在前戲時表現都很好，但不知道為什麼正式上陣後總是很落漆，「我不敢直接說，怕他會覺得我在笑話他，但就是很疑惑怎麼會這樣」，好奇其他人是否也遇過同樣的狀況？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網友看到後紛紛留言表示，「搞不好前任就是因為這樣分手的」、「可能基因問題比較多，但應該可以用後天藥物跟訓練解決」、「去健身房練深蹲應該能改善」、「我某任前男友也是，第一次的時候我都還不知道進去了，就結束了」、「叫他做的時候想一些其他東西，這樣也能延緩時間」。

但多數人都建議就醫才是唯一解方，「先跟對方好好談談，鼓勵他去就醫吧」、「他肯定也知道有問題吧！建議直接講清楚，請他去看泌尿科，不然就只能分了」、「多做試試看，如果長期都這樣就要看醫生了」、「做之前先讓他射一次，休息一下再做第二次，或許第二次會久一點，他這是射精太早，可能需要看醫生」。

針對早洩問題，林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜先前指出，早洩有分先天和後天性，先天性可能就是腦部血清素分泌不足，受到刺激時，可能在短短一分鐘內就繳械，後天則可能是攝護腺肥大、泌尿問題或是有輕度勃起障礙等，建議男性可自我觀察，若在10次性行為中，有約5次在1-3分鐘內射精，就要就醫檢查，皆可透過藥物等治療改善。