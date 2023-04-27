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大陸 大陸焦點 特派現場

直男約會AA制「算到小數點後2位」　女友遭追討75元心寒放生

鍵盤大檸檬

▲情侶規劃連假來一場3天2夜的旅行，不料還沒出發就分手了...（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

中國湖南一名女網友近日規劃五一連假，打算跟男友來一場3天2夜的旅行，因此拜託對方訂機票、飯店及門票，並匯了整數的費用過去。沒想到男友認為少匯了17元人民幣（約新台幣75元），還精確地把消費明細算到了小數點後兩位，讓她心寒提出分手。

女網友曉彤表示，男友訂完機票跟酒店後，立刻列出明細說「咱們一人1417，你現在轉給我嗎？」她不以為意，順手轉了整數1400元過去，沒想到男友立刻補了一句「還差17」，讓她不禁錯愕「17也要算嗎？不明白我們之間為啥要算得這麼清，有必要嗎？」

男友回答「你別太上綱上線（編譯：不就事論事，而是上綱到原則高度來討論，意近「小題大作」）」曉彤聽完埋怨了一句「哪有情侶像我們這樣」，不料男友竟回應「嫌我不給你花錢就直說」。

▼女網友貼出與男友對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼直男約會AA制「算到小數點後2位」　女友遭追討75元心寒放生。（圖／翻攝自微博）

▲▼直男約會AA制「算到小數點後2位」　女友遭追討75元心寒放生。（圖／翻攝自微博）

女網友說，本來覺得這事情沒什麼，但想到在一起這麼久了，不管花費大小，包括買菜、做飯、房租、水電，什麼都要AA制，連這次旅行要幾毛錢也算出來了，「我感覺出去玩本來就是去放鬆開心的，現在還沒出發就天天算帳，特別掃興」。

女網友認為，在一起這麼久了，卻連幾毛錢也要算得這麼清，讓她很心寒，也感覺三觀不太合適，所以最後向對方提出了分手。

許多網友看完紛紛留言「也不是不能A，但也不至於每筆帳都算這麼清吧」、「別說男女朋友了，朋友之間也不一定次次都算這麼清楚」、「AA可以，房間乾脆也各訂各的吧」「男方分得太清楚有點過分，就感覺心意有問題，因為情感部分很難劃清」、「婚前都A到小數點後了，婚後豈不是更過分，那生孩子也應該AA，一人五個月好啦！」

▼男友列出明細，精算兩人各自需負擔1611.95元（約新台幣7160元）。（圖／翻攝自微博）

▲▼直男約會AA制「算到小數點後2位」　女友遭追討75元心寒放生。（圖／翻攝自微博）

▼兩人平時生活開銷也幾乎「A」到底。（圖／翻攝自微博）

▲▼直男約會AA制「算到小數點後2位」　女友遭追討75元心寒放生。（圖／翻攝自微博）

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