深圳天后宮舉行「辭沙」大典　陳忠和：願兩岸撇除不必要紛爭

▲港澳台信徒跪拜媽祖。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／深圳報導

深圳赤灣天后宮今（29）日舉行「辭沙」祭祀大典，超過100名台灣民眾參與。深圳台商協會會長陳忠和表示，希望藉由今日活動，祈求兩岸撇除不必要的紛爭。

今日的「辭沙」祭祀是兩岸暨港澳媽祖文化周活動主活動之一，高雄左營慈德宮、台南市宮廟參訪團及當地台商台青等超過100人參與。

▲陳忠和接受媒體訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳忠和表示，兩岸血濃於水，希望藉由今日活動，祈求兩岸撇除不必要的紛爭和政治因素，保持和平交流，亦希望能令台灣鄉親和年輕人進一步瞭解，大陸對台灣民眾秉持一視同仁和親上加親的論調。

深圳台協青委會委員紀偉祥則指出，作為台灣年輕人，樂見大陸未來繼續舉辦媽祖祭祀活動，因為這是中華文化的歷史傳承，「我們有義務也非常開心，能將這個活動傳承下去。」

▲▼古代帝王祭祀社稷時，牛、羊、豬三牲全備為「太牢」。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，赤灣「辭沙」祭祀大典傳承超過600年，最早見於明朝1464年。據史書記載，當時凡是出海者都會在海岸上用「太牢」祭拜，將豬、牛、羊的肚子挖空後填草，祭拜完畢將牲口沉入海底，祈求平安順利。

▲▼信徒們準備登船，航行至海面後，廟方工作人員將祭拜完畢的牲口推入大海。（圖／記者蔡儀潔攝）

清朝末期受戰亂等因素影響，「辭沙」祭祀大典衰落，直至1995年，隨著赤灣天后古廟的重光而得以重見天日，並於2006年列入深圳市和廣東省非物質文化遺產。

深圳赤灣天后廟則是明清時期，大陸華南沿海地區規模最大且擁有99道門的天后宮廟，佔地面積超過2.8萬平方公尺，亦是大陸南方媽祖信俗的傳播中心之一。