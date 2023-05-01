5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

▲本月5個星座要發財了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年快過了一半，上班族都盼著升職加薪！根據《靈匣網》運勢專欄分析，5月有5個星座財運大爆發，包括處女座找到兼職機會，能得到驚喜收入；射手座工作機會多，收入也明顯提升；金牛座處試用階段，也機會轉正；雙魚座可買樂透試手氣，有機會中大獎；而第一名為獅子座，能遇到大貴人讓自己躺著賺。

►處女座－財運不斷

[廣告]請繼續往下閱讀...

若正想找一份兼職工作，5月可能遇到一個好機會，可大大提升生活品質，也或許遇到貴人幫忙，財務上的焦慮也迎刃而解。但要注意的是，本月驚喜增加收入，要注意花錢的方式，存起來增加財富才是王道。

還要提醒一件事，面對財務決策時，務必要謹慎小心，穩定當前的收入很重要，千萬不要走偏門邪道賺錢，恐怕浪費時間之外，還給自己帶來麻煩，最後得不償失。

►射手座－收入爆棚

5月職場工作機會多，只要積極想法子賺錢，收入就會明顯提升，但大方花錢的同時，不如思索著如何存下積蓄才是關鍵。幸運的是，職場有前輩給予有用的建議，仔細記下來更容易賺到錢。

另要注意兩件事，本月有機會出差的話，要好好保管身上錢財，在外保持低調，切記不要暴露資產，否則可能會因為粗心大意而損失更多；5月容易出現偏財運，不要去嘗試任何賭博。

►金牛座－賺錢穩步向上

5月正財收入穩定，工作良好表現能讓主管看見，像是屬於實習、試用階段的朋友，本月轉正機會很大，因此收入也會有所提升，存到錢之餘，不妨與朋友出外走走，可認識更多的貴人，對財運也有幫助。

不過出遊可別打臉充胖子，有多少錢做多少事，社交還是秉持「吝嗇風格」，不要怕沒面子，一旦裝闊有錢，就會有朋友來借錢，而借出去的錢就怕很難討回來了。

►雙魚座－有意外驚喜

5月容易有意想不到的驚喜，像是投資得到的甜果，也可能爽中樂透，若平時有小賭的嗜好，這個月可以嘗試一下，但千萬不可沉迷其中。正財部分屬於平穩狀態，要控制開銷，別隨便亂花錢。

要留意的是，若得到意外之財，千萬不要四處張揚，就連親密的親友都不行，因為5月可能會遇到小人，若炫耀自己的好運氣，就怕引起嫉妒之心，且有人從中作梗，雙魚座的好運就會消失。

最後，若與他人聊到財富方面的問題時，不要拚命抱怨也不要吹牛，這對自己的財運比較有利。

►獅子座－財路開闊

5月社交範圍變大了，有機會遇到有頭有臉的貴人，或是遇到金融投資的專業人士，積極向他們交流請教，對自己理財道路上非常有助益，建議多傾聽別人意見就好，少發表自我看法。

工作部分，獅子座收入比較穩定，只要別犯錯，不僅可保持收入還能得到意想不到的回報。

該注意的是，若有人給你賺錢的途徑，不要急於表現自我能力，更不要因為對方態度不佳、或是囂張一些，就不理會給你的建議。提醒要控制自己愛出風頭的毛病，低調再低調，只要遇到問題向他人請益，勢必對財富發展有益處。

▼經過貴人給予賺錢管道，射手座5月躺著賺。（示意圖／記者劉維榛攝）

