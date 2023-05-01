　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲本月5個星座要發財了！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年快過了一半，上班族都盼著升職加薪！根據《靈匣網》運勢專欄分析，5月有5個星座財運大爆發，包括處女座找到兼職機會，能得到驚喜收入；射手座工作機會多，收入也明顯提升；金牛座處試用階段，也機會轉正；雙魚座可買樂透試手氣，有機會中大獎；而第一名為獅子座，能遇到大貴人讓自己躺著賺。

►處女座－財運不斷

[廣告]請繼續往下閱讀...

若正想找一份兼職工作，5月可能遇到一個好機會，可大大提升生活品質，也或許遇到貴人幫忙，財務上的焦慮也迎刃而解。但要注意的是，本月驚喜增加收入，要注意花錢的方式，存起來增加財富才是王道。

還要提醒一件事，面對財務決策時，務必要謹慎小心，穩定當前的收入很重要，千萬不要走偏門邪道賺錢，恐怕浪費時間之外，還給自己帶來麻煩，最後得不償失。

►射手座－收入爆棚

5月職場工作機會多，只要積極想法子賺錢，收入就會明顯提升，但大方花錢的同時，不如思索著如何存下積蓄才是關鍵。幸運的是，職場有前輩給予有用的建議，仔細記下來更容易賺到錢。

另要注意兩件事，本月有機會出差的話，要好好保管身上錢財，在外保持低調，切記不要暴露資產，否則可能會因為粗心大意而損失更多；5月容易出現偏財運，不要去嘗試任何賭博。

►金牛座－賺錢穩步向上

5月正財收入穩定，工作良好表現能讓主管看見，像是屬於實習、試用階段的朋友，本月轉正機會很大，因此收入也會有所提升，存到錢之餘，不妨與朋友出外走走，可認識更多的貴人，對財運也有幫助。

不過出遊可別打臉充胖子，有多少錢做多少事，社交還是秉持「吝嗇風格」，不要怕沒面子，一旦裝闊有錢，就會有朋友來借錢，而借出去的錢就怕很難討回來了。

►雙魚座－有意外驚喜

5月容易有意想不到的驚喜，像是投資得到的甜果，也可能爽中樂透，若平時有小賭的嗜好，這個月可以嘗試一下，但千萬不可沉迷其中。正財部分屬於平穩狀態，要控制開銷，別隨便亂花錢。

要留意的是，若得到意外之財，千萬不要四處張揚，就連親密的親友都不行，因為5月可能會遇到小人，若炫耀自己的好運氣，就怕引起嫉妒之心，且有人從中作梗，雙魚座的好運就會消失。

最後，若與他人聊到財富方面的問題時，不要拚命抱怨也不要吹牛，這對自己的財運比較有利。

►獅子座－財路開闊

5月社交範圍變大了，有機會遇到有頭有臉的貴人，或是遇到金融投資的專業人士，積極向他們交流請教，對自己理財道路上非常有助益，建議多傾聽別人意見就好，少發表自我看法。

工作部分，獅子座收入比較穩定，只要別犯錯，不僅可保持收入還能得到意想不到的回報。

該注意的是，若有人給你賺錢的途徑，不要急於表現自我能力，更不要因為對方態度不佳、或是囂張一些，就不理會給你的建議。提醒要控制自己愛出風頭的毛病，低調再低調，只要遇到問題向他人請益，勢必對財富發展有益處。

▼經過貴人給予賺錢管道，射手座5月躺著賺。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新北男聚餐後失聯　陳屍水溝
5月錢來了！　5星座財運暴漲
「TOYOTA全新跑旅」現身了！　外型超像法拉利
世界奇景雪怪　日本1000年「藏王樹冰」未來恐消失
快訊／知名景點「心型公路」火燒車　駕駛斷腿昏迷
內湖溪水變「血色河流」！　調查原因出爐
日神人學者見北車1景象　大讚：比日本社會進步
高二生分手女友被當渣男！女同學「設局私刑」　撂5煞球棒圍毆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從刑案鑑識轉化成豐富人生的攝影者　陳志強舉辦攝影個展

好康來了！彰化9鄉鎮手機報稅　「台版兼六園」2人同行1人免費

橫跨音樂、繪畫與文學！台灣藝術家林榮德辭世　享壽87歲

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

「畢業起薪100K」海員培育計畫5／1開跑！最高年補18萬

路人求合照「企鵝妹第一次Say No」！原因曝光　PTT一面倒讚爆

客問送餐進度！外送哥笑回「準備為您飆車」　一看目的地後悔了

校長伸鹹豬手判刑6月　教育部提報不適任校長並移送監察院

「蜂」擁而至！高雄鼓壽宮媽祖祝壽　廟裡白雪紛飛現30年來奇景

苗栗天后宮「鐵馬進香團」開始報名！限額300人2天完成345公里

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

從刑案鑑識轉化成豐富人生的攝影者　陳志強舉辦攝影個展

好康來了！彰化9鄉鎮手機報稅　「台版兼六園」2人同行1人免費

橫跨音樂、繪畫與文學！台灣藝術家林榮德辭世　享壽87歲

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

「畢業起薪100K」海員培育計畫5／1開跑！最高年補18萬

路人求合照「企鵝妹第一次Say No」！原因曝光　PTT一面倒讚爆

客問送餐進度！外送哥笑回「準備為您飆車」　一看目的地後悔了

校長伸鹹豬手判刑6月　教育部提報不適任校長並移送監察院

「蜂」擁而至！高雄鼓壽宮媽祖祝壽　廟裡白雪紛飛現30年來奇景

苗栗天后宮「鐵馬進香團」開始報名！限額300人2天完成345公里

紅毛城對岸、坐擁河景第一排！打卡淡水絕美河畔咖啡　也是寵物友善

從刑案鑑識轉化成豐富人生的攝影者　陳志強舉辦攝影個展

解決家庭多重宇宙困擾！　侯友宜重申：勞動節應「全國放假一天」

蔡英文接見美國前國安顧問波頓　「台灣有決心、有能力保衛家園」

反骨語謙「宮縮以為想大便」　剖腹前就開四指：差點把小孩生出來！

老闆宣布「今年特例」勞動節放假　妹子1原因氣到哭！過來人秒懂

巴拉圭友台派勝選！一窺潘尼亞從政之路　被封「天生的談判高手」

快訊／五股醉男聚餐完失聯…隔天陳屍「2m深溝渠」　四肢僵硬亡

泰國鬼片《邪厄》開拍「洋娃娃笑了」劇組嚇瘋：沒人敢碰

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

全台變天！　首波梅雨要來了

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

首波梅雨！　變天時間曝

搬娃娃車下火車　突不穩墜落月台

4歲女全身癢2年　過敏原竟是4種食物

寶寶鼻淚管阻塞！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

日神人學者見北車1景象　大讚：比日本社會進步

好市多品管變鬆？「神級冰淇淋」這幕嚇壞全場

水逆來襲！12星座應對攻略一次看

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

更多熱門

相關新聞

個性互補、注定在一起三大星座！

個性互補、注定在一起三大星座！

在戀愛中，總是需要許多磨合，才能讓兩人感情更契合，但以下有三大星座組合可以說是天生的一對，他們性格互補、互相有優點，如果可以彼此包容，就可以走很長久。

洗刷「行人地獄」惡名　警5月大執法

洗刷「行人地獄」惡名　警5月大執法

3招提升財運！陽台乾淨+照顧盆栽

3招提升財運！陽台乾淨+照顧盆栽

各星座喜歡時　不自覺透露心思的行為公開

各星座喜歡時　不自覺透露心思的行為公開

12星座深愛表現　陷入愛情的雙子座變得無私

12星座深愛表現　陷入愛情的雙子座變得無私

關鍵字：

5月星座財運賺錢理財

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

全台變天！　首波梅雨要來了

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

吳姍儒認「懷孕過程顛簸」潰堤哭了！首曝母子合照

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

急尋中獎人！去年3張千萬發票「沒人領」　最低花100元買水果

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面