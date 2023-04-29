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郭台銘提「鋼索論」直球對決「杯水論」　侯友宜這樣回

▲▼ 侯友宜出席2023新北市紀錄片奬優選名單發布會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席2023新北市紀錄片奬優選名單發布會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今（29）日在臉書發出一張「走鋼索圖」，並表示，目前台灣夾在中美衝突之間，應該保持在鋼索中央位置較平穩。對此，日前提出「杯水理論」的新北市長侯友宜表示，讓中華民國充滿自信的走出康莊大道，只要能夠讓國際看到中華民國，這都是值得肯定的事。

針對國民黨總統提名徵召，郭台銘、侯友宜兩強相爭白熱化，侯友宜日前拋出「杯水論」形容台灣現狀；郭台銘則在臉書發文提出「鋼索論」，他認為台灣在美中對抗下，如同站在鋼索上，領導人應該要能提出經濟、科技、產業前景，帶領台灣走下政治的鋼索。兩人頗有互別苗頭意味。

侯友宜今下午出席2023新北市紀錄片奬優選名單發布會，對此回應說，讓中華民國充滿自信的走出康莊大道，只要能夠讓國際看到中華民國，這都是值得肯定的事。

媒體追問，近期郭台銘民調有上升趨勢，甚至超越侯。侯友宜說，面對外面不管任何風雨，都是同心齊力，一起為國家、人民盡心盡力。

另，媒體追問，有媒體報導指出，侯已經派出親哥侯明鋒出動，成為地方分身，並到中南部參加餐會？侯友宜說，謝謝大家都關心他們的事情，但最重要只有一件事，能夠為國家、人民做事，大家同心齊力一起讓這塊土地會更好。 

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關鍵字：

郭台銘鋼索論杯水論侯友宜

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