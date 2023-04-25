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日本人氣「2款冰餡甜點」來了！咬下爆巧克力、奶油　超商限定販售

▲▼7-11開賣PASCO敷島麵包冷凍冰餡新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣「PASCO敷島麵包」2款冷凍甜點。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

吃貨們來嚐鮮！就有超商開賣日本2款超人氣「冰餡甜點」，一份就能吃到2種口感，不解凍冰冰吃，微退冰後吃起來就像慕斯，且還能享受咬下即爆餡的療癒感；同步還有新品「抹茶麻糬冰淇淋」，濃郁富有茶香的抹茶冰淇淋，裡面有滿滿的Q彈麻糬與綿密紅豆泥。

7-11引進日本人氣百年品牌「PASCO敷島麵包」2款冷凍新品，主打2種食用方式，可不解凍冰冰吃，或微退冰後享受綿密慕斯口感，首推「冰餡巧克力可頌」，丹麥麵包注入巧克力鮮奶油內餡及巧克力脆片，口感非常多層次；另一款為「冰餡奶油菠蘿」，菠蘿麵包注入鮮奶油內餡，未解凍時吃起來就像冰淇淋。

▲▼7-11開賣PASCO敷島麵包冷凍冰餡新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「冰餡巧克力可頌」咬下是滿滿的巧克力鮮奶油、巧克力脆片內餡。

▲▼7-11開賣PASCO敷島麵包冷凍冰餡新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「冰餡奶油菠蘿」裡面是滿滿的鮮奶油內餡。

另外，7-11還有獨家新品「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」，一打開先能看到淡綠色的宇治抹茶冰淇淋，接著用湯匙挖，就能吃到Q彈麻糬和綿密紅豆泥，整體口感非常有層次，每口都充滿抹茶香、微甜不膩，即日起至5/16止還能享任2件8折、5件75折。

▲▼7-11獨家開賣「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」吃得到Q彈麻糬、綿密紅豆泥。

萊爾富獨家推出哈根達斯優惠，即日起至4/28止，哈根達斯指定雪糕可享「買3送3」，品項包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。

▲▼萊爾富哈根達斯。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠。（圖／萊爾富提供）

不僅如此，即日起至5/2前，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列可享任選第2件6折，其他多款品牌冰品如杜老爺、小美等也可享任選2件8折、3件75折。

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