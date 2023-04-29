快訊／校園脫光！　北大女學生「正面露點」回應了

▲身體自主權不能被忽視！北大女學生赤裸上身表達訴求 。（圖／翻攝自Instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

國立台北大學新北三峽校本部昨（28）日舉辦「春沐永續生活節」，現場出現3名女學生脫衣赤裸上身，引發外界關注。其中一位脫衣女學生在 Instagram 發聲回應爭議，「社會中的二元性別觀念是荒謬的，不應該根據性別、生理性別來決定一個人該做什麼或不能做什麼」，她期望透過這種方式，訴求青年永續話語權與自由和平權、身體自主等主張。

針對整起事件驚動各界，女學生在IG發文表示，感謝各位待到最後，看完我們的表演，最後我有一些話想說。在表演中，她們透過畫上非二元性別旗幟，表達自己是一名非二元性別者，並分享了自己在社會中所受到的限制和歧視。

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她強調，「社會中的二元性別觀念是荒謬的，不應該根據性別或生理性別來決定一個人該做什麼或不能做什麼」，這個表演主要想說的，其實就是身體自主權。

▲北大女學生脫衣上身，呼籲尊重身體自主權 。（圖／翻攝自Instagram）

女學生進一步表示，她們身上所寫的字，全都是來自於自己或他人曾經被罵過的話語，透過表演將這些不良言論轉化成一種力量，證明自己有權決定自己的身體和性別認同。她也呼籲觀眾，如果沒有新的內容就不要再去罵他們，「反正再罵也只是像這樣些字一樣，不痛不癢，用水洗一洗就掉。」

女學生也提到，對於擁有乳房的人，社會總是規定他們不能輕易脫衣服。然而，這個規定卻並沒有一個能讓人接受的理由，這讓她感到非常困惑和不合理。她表示，如果沒有人能給她一個合理的答案和理由，那她就不會遵守這樣的規則。

女學生最後呼籲觀眾，不要總是以性別或生理性別為基礎，來決定誰可以做什麼或不能做什麼。她希望觀眾能夠從今天的表演中得到一些感受，並思考那些可能被視為理所當然的社會規範，是否真的有合理性。

至於北大校方方面，今（29）日則表示，尊重學生透過上述方式訴求青年永續話語權和自由和平權、身體自主等主張，不會懲處，不過已提醒學生活動內容應事先告知校方，避免對周遭學生與民眾產生困擾。