貓空車震女學生！南寮漁港、河濱公園6度逞慾　狼師賠120萬換免囚



▲北部地區一名老師開車載女學生車震，從貓空停車場震到新竹南寮漁港。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

北部地區方姓男子擔任某學校司儀團指導老師，卻和團內女學生發展戀情，不僅帶她到貓空停車場車震跨年，還載她到新竹南寮漁港、及4度在大佳河濱公園停車場內，每次都在車上無套逞慾。法官考量方男拿出120萬和女學生和解，依6個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併判處1年徒刑，緩刑4年，全案還可上訴。

判決指出，方姓男子2015年到2016年間擔任司儀團指導老師時，竟和團內女學生小紋（化名）發展出戀情，從2014年跨年夜開始，方男就開車載小紋到文山區貓空某停車場內，先對她舔胸猥褻，再脫光衣褲車震，直到小紋表示疼痛才停止。方男又在2015年某假日，把小紋載到新竹南寮漁港，在後座車震得逞。不止如此，還4度載小紋到大佳河濱公園停車場內無套逞慾。

而後小紋將此事告訴親姊和同學，方男犯行才曝光。法官認為，方男利用小紋對性觀念懵懂無知，趁機對她性交，影響她身心健全發展，審酌方男無前科，素行良好，犯後最終坦承犯行，也願拿出120萬元與小紋和解，依6個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併判處有期徒刑1年，緩刑4年，全案還可上訴。