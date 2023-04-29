台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

▲台北大學昨傳出三名女學生赤裸上半身，訴求身體自主等主張。（圖／台北大學提供）

記者許敏溶／台北報導

國立台北大學新北三峽校本部正門口草皮，昨（28日）傍晚傳出三名女性赤裸上半身，用水彩在上空在身體寫上相關訴求，引發外界側目，北大校方今（29日）表示，學生社團透過上述方式訴求青年永續話語權與自由和平權、身體自主等主張，校方尊重學生訴求，也不會懲處，但已提醒學生，活動內容應事先讓校方知道，避免對周遭學生與民眾產生困擾。

台北大學校內社團永續城邦社昨舉辦野餐市集及音樂節「春沐永續生活節」活動，但卻傳出在昨天下午5點左右，中央草坪有三位女性帶畫筆，脫去衣服並赤裸上半身，下身僅穿著貼身衣物，在身上畫上黑色、棕色等圖樣，寫上「洗碗」等訴求標語，引發在場學生側目，更引發校方高層重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北大校方今天證實，昨天確實有學生赤裸上身，經校方了解，是校內社團永續城邦舉辦活動，學生社團主要訴求為青年永續話語權及自由和平權，想在一個應當開放且進步的環境中，也就是大學校園中進行，展現氣候行動、人權議題等綜合議題性活動，並透過互相彩繪非二元性別旗幟，以大聲公說出訴求，希望未來各方可用性別平等和包容的眼光看待每個人。

不過，北大校方指出，此次行為未事先知會學校和相關人，主辦單位已經鄭重道歉，也再次向所有影響到的相關單位、市集攤商及在場民眾們道歉，並且承諾未來將做到溝通上的尊重。

北大學務處表示，尊重學生永續發展、爭取身體自主權理念的表達，針對活動未事前報備，另依台北大學社團輔導辦法處理，但不會懲處這次主辦學生，並強調日後校內活動，也將要求須確實敘明活動流程和細節。