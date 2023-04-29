韓國情侶遊高雄女友陳屍飯店...傷勢曝光　被打到「左頭腦髓凹陷」

▲高雄市新興分局前金分駐所。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

一對韓國籍情侶22日來台觀光自由行，投宿高雄某商務旅館，但金姓男友（32歲）卻在24日下午通知旅館人員，李姓女友（31歲）失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治，檢方在相驗時發現，李姓女子的頭部左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，頸部也有勒痕，因此認定有他殺的嫌疑，命警方逮捕涉嫌的金姓男友。

檢察官在初步偵訊後，以殺人罪嫌向法院聲請羈押金男，但法官裁定以10萬元交保，限制出境並不得出海。

據了解，金男和李女原訂是25日離台，沒想到在離開前一天出現意外，24日下午1時許，金姓男子向飯店人員表示同住的李姓女友沒氣息，飯店人員請救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

據指出，若是警方陪同就醫的案件，都會通知相關處室單位，不過這起案件當時並未獲通知，研判當時以為只是一般急救案件，而李姓女子的急診情況，也涉及個人隱私及檢警偵查不公開，院方無法提供任何資訊。

檢察官在接獲警方通報後，與法醫在25日相驗，初步認死者有頭部及四肢瘀傷，27日複驗，發現韓籍女子的頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，頸部也有勒痕，確定遭他殺，因此正式逮捕涉嫌重大的金姓男子。

初步偵訊時，金姓男子否認行凶，稱李女是跌倒受傷。檢察官認為疑點多，仍依殺人罪嫌並聲押金姓男子，因全案是涉外案件，韓國駐台北代表部領事人員也到場協助。

法院審理後裁定以10萬元交保，並諭知金男限制出境出海及住居，並定期報到。