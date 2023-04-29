算小一數學題！理工碩士爸爸「10分鐘解不出」　兒：要不要看答案

▲理工碩士爸在解小一數學題時，遲遲算不出答案超冒汗。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

很多人都以為，小學低年級的數學，一定都只會教簡單的基本運算，沒有難度可言，但有這樣想法的你可就錯了！大陸社群近日瘋傳一段爆笑影片，有一名就讀理工科碩士畢業的爸爸，在幫小一兒子的數學作業解題時，竟然對著題目苦算了10分鐘，還一籌莫展，算不出答案。兒子見狀後，還貼心對爸爸詢問一句「你要不要看答案」，由於這句話對爸爸的侮辱性極強，連小一數學都解不出答案的爸爸當場拒絕，氣呼呼地說「不看不看」，說什麼都要解出答案。

從曝光的影片可看到，一名來自大陸湖北，擁有理工科碩士學歷的爸爸，照理來說應該數理方面的能力不差，但他卻對一份小學一年級的數學作業，埋頭苦解了10分鐘，算到額頭都冒汗，還是解不出答案。一旁的兒子看到爸爸面有難色，似乎是想給爸爸台階下，貼心拿著解答來問「爸爸，你要不要看答案」。但一個擁有碩士學歷的老爸，居然算個小一數學題還要偷看解答，當場拒絕兒子直說，「不看不看」，繼續奮戰解題。

▲理工碩士爸在解小一數學題時，就是這道題目，讓他遲遲算不出答案。（圖／翻攝自微博）

而這道難倒碩士老爸的小一數學題目，是在講述「迎奧運，講文明，樹新風」這9個漢字，分別代表1～9這9個不同的數字，當這9個數字放在代表奧運五環的圓圈內之後，要讓每個圓圈內漢字所代表的數字相加起來是13，請學生算出一種來。

影片曝光後，不少網友紛紛笑稱「對理科男最大的侮辱就是給他看答案」、「想當初，兒子一年級的數學題真的是全家出動」、「主要是現在的題目模稜兩可的，做家長的真的很難」。

▼有網友提供解答。（圖／翻攝微博）

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