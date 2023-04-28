快訊／總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

記者柯振中／綜合報導

前台南縣長蘇煥智28日在晚間宣布，將由台灣維新黨推薦，參與2024年總統大選，預計5月6日將召開記者會說明。

▲蘇煥智表示，他將由台灣維新推薦參選總統，5月6日要舉行記者會。（圖／翻攝臉書／蘇煥智）



以下為蘇煥智臉書全文：



總統參選記者會邀請函！

台灣正走在歷史的十字路口，面對中共武統威嚇，如何守護這個民主堡壘呢？

是繼續偏安一隅依賴美國，過一天算一天嗎？抑或卑躬屈膝等著被統的命運呢？

台灣是否還有第三條路嗎？

到底台灣有什麼優勢？為什麼不能學習以色列，全民團結奮鬥，建立福利均富的東方瑞士國；讓台灣的民主燈塔成為華人民主自由福利的典範；並轉化台海戰爭風雲，成為和平地球村！

民進黨已喪失民主初衷，不但霸道不尊重民意，貪污腐化快速墮落；國民黨對中共卑躬屈膝，已喪失孫中山的民主理想。

去年我們發起台灣二次民主運動，誓言改革民進黨執政的黑金貪腐，略見成效。今年總統立委大選年，正是推動建立台灣成為福利均富東方瑞士國的大好機會。

希望結合台灣人民及海內外愛好民主自由的朋友，共同努力朝向：

台灣維新 福利均富國；

民主中華 和平地球村。

台灣維新推薦召集人蘇煥智參選總統記者會，邀請大家一起來參加！

時間：五月六日(六)上午10:00

地點：公務人力發展中心福華文教會館一樓前瞻廳

(台北市大安區新生南路三段30號)