30°C飆回夏　下波鋒面「雷雨再臨」大怒神跌10°C！降水熱區出爐

▲鋒面逐漸遠離，各地天氣轉晴熱回30度 。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，鋒面逐漸遠離，隨之而來的大陸高壓也漸漸出海，吹東北風慢慢轉成東風，明天降雨集中東半部，以及午後西半部山區有雨，但都很零星，明天（28日）後溫度明顯回升，北台灣從24度回溫到接近30度，各地天氣轉好、回溫多雲到晴。

氣象局表示，明天環境轉為東南風且水氣減少，各地大多為多雲到晴可見陽光的天氣，僅迎風面的東半部地區偶爾有些飄雨機會，西半部則是午後山區有零星短暫陣雨；預估這樣天氣將持續到29日（周六）白天，晚間起又一波鋒面通過。

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▼下一波跌溫變天，降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）



預計29日晚間起鋒面影響，天氣轉趨不穩定，隨後有東北季風增強，北台灣高溫再度明顯下降，且中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。很快地在5月1日（下周一）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，中部以北地區為局部短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲。

「周末鋒面來了！」天氣風險公司分析，各地天氣今天開始回穩、逐漸晴朗，但29日晚間起下一波鋒面系統通過，同時東北季風再度增強，北部、東半部轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，中部地區也可能有些局部短暫陣雨出現機會，不過預報上來看雨勢不大，越往南影響就越小，南部地區不受這波鋒面的影響，可以維持多雲到晴的天氣。

5月1日東北季風就會減弱，迎風面的東北部、東部雖然還是有些局部降雨，不過降雨影響就會逐漸減小了，而中南部甚至是北部地區也會逐漸恢復多雲或有陽光的天氣，溫度又會逐漸回升起來。